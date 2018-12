O lilás será a grande tendência de 2019... para o cabelo!

Segundo a Pantone - empresa norte-americana conhecida por seu sistema de cores -, o tom que dominará a vida das pessoas, mundialmente, em 2019, será o living coral (em português, coral vivo). Porém, essa não será bem a tendência capilar do ano. E sim o lilás!

Foi isso que informou o Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos - e onde muita gente procura referências para vários temas diferentes.

A plataforma divulgou seu relatório com as maiores (possíveis) influências para 2019, e chamou atenção a cor para o cabelo. De acordo com o site, a procura pelo lilac hair, em inglês, teve um enorme aumento nas buscas: de 1077%.

As pesquisas pelo cabelo lilás subiram 1077% no Pinterest

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Mas não para por aí: outra tendência capilar para o ano que vem promete ser o fio branco e natural. As pesquisas por cabelos grisalhos ("going gray", em inglês) cresceram 879%.

Para completar, outra coisa que promete bombar é a franja - e aquela acima da das sobrancelhas. A procura por franjas curtas ("cropped bangs", em inglês) subiu 51%.

As franjas curtas prometem ser tendência em 2019

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Quando o assunto é unha, o Pinterest aponta o dip powder - uma espécie de esmalte em pó, que promete durar mais que a forma convencional, além de ser mais fácil de remover. Ele foi para 442%. As almond nails (ou unhas amendoadas, com aquele formato mais ovalar na ponta), também tiveram sua busca ampliada: 97%.

As unhas amendoadas têm um formato mais ovalar

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Na make, as tendências prometem ser o batom vibrante e o gloss. A primeira ("standout lip color", em inglês) subiu 467% nas pesquisas no Pinterest, enquanto a segunda (glossy makeup", em inglês) passou para 89%.

A natureza também fará sua parte como influência na beleza. Soluções naturais, como a babosa e os óleos de mamona e semente de uva, prometem levantar os cílios de muitas mulheres - e, consequentemente, subiram também na procura - lifting de cílios natural ("natural lash lifts", em inglês) foi para 52%.

Enquanto isso, nos cuidados com a pele, faz sucesso a planta hamamélis ("witch hazel", em inglês) - no Pinterest, cresceu 305%.

A planta hamamélis cresceu 305% na pesquisa

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Para finalizar o listão da rede social, estão os esfoliantes líquidos, que deixão a pele mais limpa e suave. As buscas por ele ("liquid exfoliator", em inglês) tiveram um aumento de 58%.