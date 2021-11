O preço da magia: Natal dos shoppings de Salvador custa mais de R$ 7 milhões

O espírito natalino já chegou à decoração dos shoppings de Salvador. Até a próxima terça-feira (9), todos os estabelecimentos já terão inaugurado o seu cenário de Natal, época do ano mais esperada pelos lojistas. Ao todo, mais de R$ 7,3 milhões foram investidos para encantar e premiar o público. A expectativa é que o período desse ano seja mais movimentado e rentável do que em 2020 e se iguale - ou supere - os patamares de 2019, antes da pandemia. Os representantes dos centros comerciais preveem alta de até 25% nas vendas e até 30% no fluxo de pessoas.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Barra, Karina Brito, a palavra para o Natal 2021 é otimismo. “A palavra de ordem, tanto por parte dos varejistas, como clientes, é de otimismo. Com as flexibilizações e avanço da vacinação, eles estão mais confiantes, mais presentes no shopping. Isso tem gerado uma alavancagem das vendas e nos leva a crer que vamos superar o Natal de 2019”, estima Karina. Ela espera que o faturamento cresça em 9% e, o fluxo, em 12%. Em média, 45 mil pessoas frequentam o Shopping Barra por mês.

Nesta quinta-feira (4), haverá a inauguração da decoração natalina, às 18h30, com desfile de personagens em carro temático do Farol da Barra à Oceania, às 17h. Com o tema Viagem ao Bosque Nevado, Karina diz que o cenário é feito para agradar toda a família. “Trazemos uma decoração para surpreender toda a família, com a volta da experiência e entretenimento. Ano passado, fizemos algo mais contemplativo, sem interação com a decoração”, explica.

O investimento total - decoração, divulgação e prêmios - foi de R$ 600 mil. O shopping também fará desfiles aos finais de semana, a partir da segunda quinzena de novembro. Como todos os anos, haverá a campanha Árvore dos Sonhos, um projeto social de arrecadação de presentes para crianças em situação de vulnerabilidade. O prêmio será um Volvo XC 60. Para concorrer, é preciso juntar R$ 350 em cupons fiscais, gastos entre 11 de novembro e 5 de janeiro.

Shopping Barra investiu em decoração luxuosa de tema clássico, com Papai Noel, renas e ursos polares

(Foto: Paula Fróes/CORREIO)

O Shopping Bela Vista foi o que mais investiu no Natal, dentre os centros comerciais procurados. O montante foi de R$ 2,6 milhões - 4% maior que em 2020. Só com a decoração, o gasto foi de R$ 800 mil e, com a compra de panetones para ajudar as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), R$ 400 mil. Esse ano, o tema foi criado pela própria empresa. “O tema são as quatro estações do ano, algo que criamos e trouxemos como demanda para empresas de decoração. Temos cenas de Papai Noel no verão, na praia, coisa que nunca imaginamos”, diz o gerente de marketing do Bela Vista, Ticiano Cortizo.

Ele prevê que o fluxo aumente 10% até o final de ano e cerca de 5% das vendas, em relação a 2020. A média diária de pessoas no Bela são 28 mil pessoas. Na semana do Natal, o gerente acredita que chegue até 45 mil. Além disso, uma ação promocional será lançada no dia 16 de novembro. Cortizo não pôde dar detalhes, mas deu o spoiler de que “é muito inusitado e é algo muito desejado pelas famílias”. A cada R$ 250, é possível concorrer, tendo direito a um cupom e também a desconto no panetone das Osid, que sai por R$ 25.

Já o Shopping Paralela foi o segundo que mais gastou em enfeites e prêmios. Segundo a gerente de marketing, Renata Sousa, o montante é de mais de R$ 2 milhões. A previsão é que as vendas aumentem em 20%. “As pessoas estão se vacinado, saindo mais de casa, e isso favorece o comércio. Mas é importante continuar com os cuidados: máscara, higienizar as mãos e evitar aglomeração”, lembra Renata.

O lançamento da promoção de prêmios é no dia 26 de novembro e ela não pôde dar mais detalhes. A decoração de Natal será lançada no próximo sábado (6), com o tema Patrulha Canina Oficial. Os personagens Chase, Marshall, Rubble e Skye estão disponíveis para fotos nos dias 19, 20 e 21 de novembro e 10, 11 e 12 de dezembro. Atrações como tobogã e atividades interativas, como confecção de cartão de Natal, são gratuitas.

Shopping Bela Vista inovou e apostou em personagens coloridos e lúdicos para o Natal

(Foto: XC Studio)

O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping investiram, cada um, mais de um R$ 1 milhão - a empresa diz não revelar o valor exato. Os temas da decoração são, respectivamente, o Mickey e o Mágico de Oz. “Inauguramos no dia 9 de novembro, que é a data que o shopping comemora 11 anos. Vamos apresentar o Natal Mágico de Oz, uma história clássica, que encanta a todos, com muita interatividade e respeitando os protocolos”, afirma a gerente de marketing do Salvador Norte Shopping, Gabriela Simões.

Ela conta que a expectativa para esse momento é muito alta. “É algo que começamos a planejar desde março. Estamos bastante esperançosos e otimistas, porque o investimento é equivalente ao Natal de 2019. A gente vem em uma crescente e estimamos que as vendas e o fluxo de pessoas cresçam 25%, em dezembro”, acredita Gabriela. A premiação são quatro objetos colecionáveis para crianças, no tema o Mágico de Oz. A cada R$ 400 em compras, o cliente leva um para casa, com um máximo de quatro por CPF.

Marianna Muniz, gerente de marketing do Salvador Shopping, esclarece que a escolha pelo Mickey tem um objetivo: “Queremos que qualquer pessoa que venha ao shopping, independente de idade, se sinta uma criança”. A inauguração é amanhã, às 9h. Várias atrações ocorrerão ao longo do dia, para diluir a quantidade de clientes e não causar aglomerações.

O shopping investiu 10 a 15% a mais que em 2019. 20% do que recebem do Fundo de Promoção e Propaganda vai para o Natal. Marianna estima que o fluxo não aumente, mas as vendas cresçam 5% em relação a 2019. A promoção será no esquema compre e ganhe, sem sorteio, mas ainda não foi divulgado. Ainda haverá espetáculos no estacionamento do Bompreço, a partir do último final de semana de novembro, de forma gratuita, com artistas locais, para 500 pessoas.

No Paseo, o investimento foi de R$ 150 mil, 15% a mais que em 2020. “É um esforço grande para o shopping fazer um Natal bom, bonito e com orçamento maior que ano passado, mais ainda não é o que costumamos praticar”, explica o gerente geral, Joaquim Correia Neto. O fluxo de pessoas no centro comercial deve aumentar até 30% em dezembro, segundo ele, com crescimento de 5 a 10% no faturamento. O tema é Ajudantes de Papai Noel, no qual as crianças poderão ajudar o bom velhinho a embalar os presentes.

No Shopping Itaigara, onde a decoração inaugurou, com o tema Parque dos Esquilos, na última sexta-feira (29), a expectativa de aumento do público é de mais de 20%. O investimento foi 32% maior que o de 2020, com foco em promoção e mídia. São dez prêmios de R$ 3 mil a serem sorteados em vale-compras. Para participar, é preciso juntar R$ 250 em notas fiscais, para ter direito a um cupom. Um trenzinho com passeio de 30 minutos pelo Itaigara é fornecido gratuitamente. Como são tempos modernos, é possível conversar pelo Whatsapp, fazer ligação em vídeo ou mandar e-amil para o Papai Noel (71 99610-3667 ou papainoel@shoppingitaigara.com.br).

Shopping Itaigara botou o trenzinho na rua na chegada do Papai Noel

(Foto: Paula Fróes/CORREIO)

De acordo com o gerente de Marketing do Shopping Piedade, Pablo Vieira, o Natal é o período mais importante do varejo e representa fluxo de venda para os lojistas. "O período chega com um cenário econômico melhor do que em 2020, principalmente com o avanço das vacinas. Estamos animados e nossa expectativa de crescimento nas vendas é de até 15% em relação ao ano anterior. O momento é de grandes oportunidades", afirma. A inauguração da decoração é amanhã, com o tema Fazendinha do Noel, ao som da banda Filomena Bagaceira.

O Shopping da Bahia inaugura a decoração com o tema Cultivando o Natal no próximo sábado (6), junto com o início das Paradas Natalinas, os desfiles de personagens. A Noelandia lança na sexta-feira da próxima semana (12). “Nosso grande projeto de Natal é a Noelandia, considerado o melhor de Natal do país, em 2019, e que agora volta depois de um ano sem funcionar em virtude da pandemia. Teremos uma experiência completa com atividades lúdicas, tecnologias e brincadeiras”, afirma a gerente de marketing de Shopping da Bahia, Mayara Diniz.

Os prêmios serão somente para clientes do programa de fidelidade do shopping. Quem gastar acima de R$ 2 mil em compras, a partir do dia 17 de novembro, ganha um panetone recheado da Kopenhagen. Mayara não quis informar dados ou projeções, as acredita que terá um Natal “muito melhor do que ano passado”.

O Shopping Center Lapa, que inaugurou a decoração na última quinta-feira (28), lançou uma promoção de sortear dez vales-compra de R$ 1 mil, e três patinetes elétricas. Participam da premiação os clientes que gastarem mais de R$ 150 em compras entre 1 de novembro e 3 de janeiro de 2022. Os sorteios acontecerão através da Loteria Federal. A gerente de marketing do Center Lapa, Ivanir Matos, aposta em alta nas vendas em torno de 15% em comparação ao ano anterior. O tema da decoração é o Shrek, do Reino De Tão Tão Distante.

Salvador Shopping tem Mickey como tema da decoração natalina (Foto: Divulgação)

Lojas de rua estimam aumento de 10% nas vendas

Assim como os shopping, as lojas de rua estão otimistas para o Natal. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sinlojas), Paulo Motta, a projeção das vendas para o último trimestre do ano é de 10% a mais que em 2019. “Estamos muito esperançosos de conquistar uma recuperação mais consistente, já que os horários estão liberados e as pessoas voltaram ao hábito de fazer compras”, afirma Motta. Ele ainda diz que mais de 5 mil empregos temporários serão gerados nessa época.

Horário de funcionamento dos shopping centers e Papai Noel:

Shopping Barra

Segunda a sábado: 10h às 22h; domingos: 12h às 20h.

Papai Noel: 10h até 21h, todos os dias

Shopping Bela Vista

Segunda a sábado: 9h às 22h; domingos e feriados: 12h às 21h

Papai Noel: 14h às 22h, todos os dias

Shopping Paralela

Papai Noel: 13h às 20h, todos os dias

Salvador Norte Shopping

Segunda a sábado: 9h às 22h; domingo: 12h às 21h

Papai Noel: 12h às 20h, de sexta à domingo. A partir de 13 de dezembro, todos os dias

Salvador Shopping

Segunda à sábado: 9h às 22h; domingo: 12h às 21h

Papai Noel: todos os dias, durante todo o horário de funcionamento do shopping

Paseo

Segunda a sábado: 9h às 21; domingo, 12h às 19h

Papai Noel: 16h às 21h, dias de sexta e sábado (novembro) e quinta a sábado (dezembro)

Center Lapa

Segunda a sexta: 9h às 21h; sábados: 9h às 20h; domingos: 11h às 19h

Papai Noel: segunda à sábado, de 13h às 19h

Shopping Piedade

Segunda à sexta: 9h às 21h; sábado: 9h às 20h; domingo: fechado

Papai Noel: de segunda a sábado, das 14h às 20h (novembro)