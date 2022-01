O que é flurona? Entenda a dupla infecção por covid-19 e gripe

Em meio à pandemia do novo coronavírus e a epidemia de gripe, uma nova preocupação tem nome: flurona. É assim que os médicos chamam os casos de dupla infecção, quando, ao mesmo tempo, o paciente é diagnosticado com covid-19 e com Influenza. Entenda a doença:

Flurona

O nome flurona é uma junção em inglês de "flu" (gripe) e "rona" de corona. De acordo com a Agência Brasil, os primeiros casos de flurona foram detectados nos Estados Unidos ainda durante o primeiro ano da pandemia de covid-19.

Mas foi somente na semana passada que o mundo passou a ver a dupla infecção com mais cuidado após uma mulher grávida não vacinada em Israel ter sido diagnosticada com as duas doenças ao mesmo tempo.

Aqui no Brasil, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará já confirmaram casos de flurona. No Rio, como o paciente - um jovem de 16 anos - estava vacinado, os sintomas foram leves. Em Santa Catarina, o governo investiga 10 casos suspeitos.

O que dizem os médicos sobre a flurona?

De acordo com o médico geneticista e diretor do laboratório Genetika, de Curitiba, Salmo Raskin, em entrevista à revista Exame, os casos de dupla infecção são pouco notados, já que, normalmente, ao se receber confirmação para covid-19, não se investiga uma possível e simultânea contaminação por Influenza.

Normalmente, esses casos de dupla infecção são encontrados em testes do tipo painel virado - que costumam ser analisados em laboratórios particulares.

Por enquanto, ainda não se sabe se a dupla infecção pode causar agravamento nos pacientes. "Sabemos que os dois vírus podem infectar, inclusive, a mesma célula. Mas como ainda não temos estudos comparando coinfectados com aqueles que foram infectados com apenas um dos dois vírus, não podemos dizer se o prognóstico é melhor ou pior", disse Raskin.

Perfil de pessoas infectadas

No Brasil, os casos de flurona já foram identificados em pacientes com idades variadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, o paciente é um jovem de 16 anos. No Ceará, por outro lado, a dupla infecção já foi localizada em crianças com 1 ano de idade e em um homem de 52 anos.

Originalmente publicado no JC Online