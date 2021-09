O que sabemos sobre filme da Netflix com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (8) o trailer do filme Não Olhe para Cima, que traz Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio como protagonistas. O longa, previsto para ser lançado no dia 24 de dezembro na plataforma de streaming, é uma das apostas para o Oscar 2022.

Elenco

Muito aguardada pelo público, a produção chama a atenção pelo elenco de peso, que traz ainda Meryl Streep, Ariana Grande, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, entre outros nomes.

Sinopse

De acordo com a sinopse oficial do filme: "A estudante de astronomia Kate Dibiasky (Lawrence) e seu professor, Dr. Randall Mindy (DiCaprio), descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Alertar a humanidade sobre o impacto fatídico da rocha do tamanho do Monte Everest não será nada fácil.

Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), eles embarcam em um tour midiático que vai do gabinete da indiferente presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até as ondas de rádio do The Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry).

Há apenas seis meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico - o que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima?"

Ariana Grande em Não Olhe Para Cima (divulgação) Jonah Hill também está no elenco (divulgação) Meryl Streep (divulgação)

Estreia

Don't Look Up, traduzido no Brasil como Não Olhe Para Cima, tem previsão de estreia na Netflix para 24 de dezembro, e chegará aos cinemas em 9 de dezembro de 2021.

Produção

A direção e roteiro são do vencedor do Oscar Adam McKay, cineasta responsável por A Grande Aposta (2015), quem também atua na história e produção, ao lado de David Sirota e Kevin Messick.