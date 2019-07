O que te inspira? Casal passou por 28 países em busca do que motiva pessoas

Colocar uma mochila nas costas e sair por aí, conhecendo os lugares que deseja visitar sem o compromisso de bater o ponto no trabalho todos os dias. Quem não queria uma profissão dessas? Para os idealizadores do projeto Walk and Talk, Danilo España e Luah Galvão, o próposito da carreira se tornou dar uma volta ao mundo em busca do que move, inspira e motiva pessoas.

“Decidimos virar a mesa e sair à procura do que motiva as mais variadas raças, credos, culturas e comprovar se o desenvolvimento do talento é mesmo uma das grandes chaves para o entusiasmo e a motivação”, conta Luah Galvão que, junto com o fotógrafo Danilo España, passou por mais de 28 países em dois anos.

No caminho, a conexão com pessoas mostra ao casal onde realmente está a inspiração. Não por acaso, elas estão mesmo nas experiências. “A maioria das respostas para a pergunta ‘o que te motiva?’ veio através das histórias de vida de cada um”, acrescenta Luah.

Em conversa com o CORREIO, os idealizadores do projeto falaram sobre como as experiências ajudam a ampliar autoconhecimento e construir o seu próposito. “Nenhuma rota é linear, ou seja, entre nós e o nosso propósito o caminho muitas vezes é tortuoso, são necessárias muitas tentativas e erros até que alcancemos os resultados desejados”, acrescenta Danilo. Veja mais detalhes a seguir:





O que moveu vocês a saírem pelo mundo em busca do que move, inspira e motiva outras pessoas?

LUAH Nós dois tínhamos uma grande viagem em nossos planos de vida, mas só transformamos esse sonho em um projeto depois que nos conhecemos. Na época, eu estava esgotada com o meu trabalho, meu copo estava cheio. O Danilo queria se aprofundar na fotografia, arte que sempre fez como hobby, mas nunca tinha tempo para ir mais adiante.

Os dois estavam preparados para um ‘turning point’. Foi aí que descobrimos que, mais do que viajar, queríamos nos dedicar a algo novo, algo que nos desse a chance de olharmos o mundo além do olhar como turistas.



O que mais chamou atenção pelos lugares onde passaram sobre o que é capaz de mobilizar alguém?

LUAH Cada ser humano tem suas próprias motivações e elas são absolutamente intrínsecas. Ninguém motiva ninguém, mas podemos inspirar o outro. A principal ferramenta que encontramos para inspiração são histórias reais. Não existe uma fórmula para a motivação, mas uma coisa que a gente aprendeu é que devemos dar sim para o sim e não para o não. Damos um sim para o chefe de algo que deveria ser não, damos um não para um amigo, quando deveríamos dar um sim, ou seja, fazemos algo para agradar ao outro, mas que está nos desagradando.

E viver desalinhado com nossos valores e verdades é algo que nos faz muito mal. Quando agimos com incoerência, o impacto em nossa motivação é direto.

Qual a importância de se inspirar e estar motivado, principalmente no que diz respeito à carreira?

DANILO Ao sabermos mais sobre nós, ficamos automaticamente mais próximos dos nossos talentos. Na minha visão, os talentos estão onde enxergamos um infinito de possibilidades e sentimos uma enorme vontade de explorar determinado assunto. LUAH Ninguém, ao longo desses anos de perguntas e respostas, nos disse que o dinheiro ou os bens materiais fossem a maior fonte de motivação. Isso talvez mostre uma mudança de foco nos dias de hoje. Chegamos à conclusão que o mundo está de fato se conectando minuto a minuto e que estamos passando por um momento de compartilhamento de ideias, tecnologias, ações e, principalmente, de experiências de vida.

Hoje, podemos aprender com a história de alguém que está numa vila do Laos ou numa metrópole da África, com um adolescente da Nova Zelândia ou com uma avó guatemalteca. Todo mundo tem uma história e elas são carregadas de ensinamento e inspiração.

Qual a dica para vencer os obstáculos dentro da carreira até realmente alcançar aquilo que deseja?

DANILO O lugar de onde parte a verdadeira motivação para vencermos qualquer obstáculo dependerá do sentido que aquela tarefa tem para você e do quanto seu coração se conecta com ela.

Não é só a mente que precisa estar convencida. Precisamos “sentir” a motivação dentro de nós.

LUAH Muita gente tem se preocupado por não encontrar o “trabalho dos sonhos”, ou não praticar aquilo que tem paixão em fazer. Muitos em transição de carreira vem buscando viver daquilo que amam, muitas vezes sem gerar uma sustentabilidade financeira imediata. Enquanto o cenário ideal não desenrola, o melhor é buscar exercer suas paixões no seu tempo livre. Isso preenche, ilumina, entusiasma. Com o tempo, aquilo que era um hobby pode virar sua atividade principal, ou até você chegar a conclusão que a área que te gera paixão e entusiamo não é a mesma de onde vem o seu recurso financeiro.

Paixão e vocação não têm, necessariamente, que andar juntas. O que é muito importante é que o indivíduo tenha um tempo destinado à atividade daquilo que gera real prazer e motivação.





QUEM É

Danilo España e Luah Galvão São os idealizadores do Projeto Walk and Talk - uma volta ao mundo em busca do que move, inspira e motiva pessoas, que visitou 28 países nos cinco continentes em mais de dois anos. Também são cofundadores do coletivo de profissionais multidisciplinares Humans Can Fly.