OAB adia prova do Exame da Ordem marcada para o próximo dia 7

A Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou, neste sábado (27), a suspensão da prova objetiva para o Exame de Ordem Unificado (EOU), inicialmente marcada para o dia 7 de março de 2021. Ainda não há nova data para realização da prova.



De acordo com a OAB, a decisão de adiar o 32º Exame da Ordem foi tomada com base no estudo de viabilidade feito pela Fundação Getúlio Vargas, em razão do agravamento covid-19 em todas as regiões do Brasil.A decisão ainda leva em conta novas medidas de diferentes regiões, como decreto de lockdown e demais decisões, que inviabilizam a realização da prova nas cidades polo de aplicação.No comunicado, a OAB ainda afirma que a prioridade é “garantir a segurança sanitária plena de todos os examinandos e profissionais envolvidos no Exame de Ordem e de cumprir o compromisso constitucional de assegurar os preceitos fundamentais de direito à saúde e à vida”.