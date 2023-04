Obras de dragagem e derrocagem serão realizadas no terminal de Bom Despacho

A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) assinou, nesta terça-feira (11), a ordem de serviço para a realização de dragagem e derrocagem no Terminal do ferry-boat de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. A previsão é de que os serviços sejam finalizados até o mês de outubro.

A dragagem e derrocagem permitem a retirada de materiais do fundo do mar para facilitar a navegação das embarcações. A Seinfra concluiu a primeira etapa da dragagem no canal de navegação do terminal marítimo em dezembro de 2019, com a retirada de 10 mil m³ de material. O investimento foi de R$ 1,1 milhão.

Nesta etapa, que será iniciada ainda neste mês de abril, será realizada dragagem e derrocagem (retirada de materiais mais duros) com um volume de 60 mil m³, o que permitirá alargar e aprofundar mais o canal de navegação. O investimento é de R$ 8,8 milhões. Durante a realização da obra a travessia entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho não sofrerá impacto.