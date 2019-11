Ocupação hoteleira em Salvador chega a 87% no feriadão da república

As reservas de hotéis em Salvador chegaram a 87% para o fim de semana, em função do feriado prolongado pela Proclamação da República, nesta sexta-feira (15). De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (Abih-BA), o número é maior do que o ano passado, quando a taxa de ocupação hoteleira foi de 81%.

Em alguns estabelecimentos, a ocupação passou dos 90%.

“Alguns poucos chegaram a 100%. Esse é o primeiro feriado prolongado propriamente dito que tivemos. Esse ano, muitos feriados foram sábado e domingo, o que prejudica muito a cadeia do turismo”, afirmou o presidente da Abih-BA, Glicério Lemos.

Na quinta-feira (14), a taxa já estava perto dos 72% segundo a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha). Já nesta sexta-feira, a previsão era de crescer pouco mais de 15%.

O presidente da Febha, Silvio Pessoa, atribui o movimento ao fato de ser o último feriado com fim de semana no ano, além de passagens aéreas com preços mais acessíveis. “A economia está numa crescente. A cidade está linda. Moramos em uma cidade que é um paraíso tropical”, disse.