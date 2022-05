Onça à solta: estampa do felino não sai de moda

A estampa de onça é quase uma unanimidade entre as mulheres. Sua combinação de preto com tons terrosos a torna um item clássico e fácil de combinar. Empoderadora e feminina, o animal print faz bonito em qualquer guarda-roupa. No outono/inverno onde as cores mais sóbrias despontam ela reina onipresente nas araras das lojas, em todas as versões e peças possíveis, da cabeça aos pés. Pensamos para esse editorial usá-la em looks elegantes e ao mesmo tempo adaptados para nosso clima , onde o frio não perdura. As composições seguem as cores predominantes na estampa felina, o que permite acertar em cheio na produção.

1. DONA ONÇA

Dá sim para montar o look todo felino. Usamos uma blusa segunda pele de telinha por baixo de um macacão. Os colares dourados arrematam.

2. ELEGANTE

Seguimos os tons terrosos mais preto e montamos o look todo coordenado, do vestido, ao blazer e acessórios.

3.MISTURA BOA

O robe de cetim virou quimono fresco leve e harmonizou com top mais shortinho estampado em tons perfeitos para misturar com o animal print.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Renato Rebouças (@renato.reboucas @atofilmes)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Eloah Ramos (@eloah_calmon) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia)

Todas as peças estão disponíveis na Renner Shopping Barra (@lojasrenner) com exceção do macacão, top preto, bota e short estampado da Abx Contempo (@abxcontempo)