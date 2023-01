Operação de combate a crimes contra taxistas fez abordagens em Stella Maris

O bairro de Stella Maris foi onde iniciou, na sexta-feira (20), a Operação Free Driver, que combate crimes contra taxistas e motoristas por aplicativo em Salvador. O local, um importante corredor entre Salvador e a Região Metropolitana, é apontado como rota de fuga de criminosos depois de furtar ou roubar taxistas e motoristas por app. A operação é coordenada pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

A Free Driver faz parte de um conjunto de operações do DCCP no período pré-carnavalesco, com o objetivo de reforçar a segurança no período do evento. Durante as ações foram abordados mais 100 veículos, entre carros de passeio, taxis, transportes de aplicativo, motocicletas e de delivery. Alguns ocupantes dos veículos também foram alvos de buscas.

Informações fornecidas pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SPP-BA), pelo 181, foram averiguadas durante as investigações, acrescenta a pasta.

Participaram da operaço policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). O titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo fez um balanço. “A captação de informações e mapeamentos são importantes para subsidiar investigações em curso. Vamos seguir com atividades de inteligência e outras diligências”, diz.