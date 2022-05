Operação desarticula esquema de fraude bancária com prejuízo de R$ 137 mil na Bahia

A Operação Camaleão, deflagrada pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), desarticulou um esquema fraudulento contra uma instituição financeira. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos realizavam aberturas de contas bancárias por aplicativo utilizando documentos falsos. O prejuízo com a fraude já atinge mais de R$ 137 mil.

As investigações revelaram que o golpe consistia em contratar empréstimos pessoais e transferir os valores recebidos para diversas outras contas. Segundo o coordenador da Operação Camaleão, delegado Rodrigo Fernando, para abertura das contas foram apresentados diversos documentos de identidade, no entanto, a biometria facial, em todas as propostas, pertencia a um único indivíduo.

“No decorrer das apurações, foi possível identificar quatro pessoas que seriam responsáveis por ceder suas contas, justamente facilitando a fraude”, detalhou o Delegado, acrescentando que todos os envolvidos foram indiciados e podem responder pelos crimes de estelionato em concurso com associação criminosa.