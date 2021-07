Operação policial em Pau da Lima apreende cocaína e maconha

Uma operação policial apreendeu cocaína, maconha e acessórios usados no tráfico de drogas no domingo (25), na localidade de Coroado, no bairro de Pau da Lima.

Batizada de Vetor Aérea, a operação o reuniu equipes da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pau da Lima) e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, liderados pelo Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Central.

Os policiais receberam informação sobre tráfico de drogas na Rua Rua Alameda Antônio Carlos Magalhães e na 1ª Travessa da Rua Babilônia segundo o major José Melquíades Rodrigues dos Santos, comandante da 47ª CIPM.

Na construção utilizada pelos suspeitos de tráfico foram encontrados sete tabletes de cocaína e um de pasta base, seis de maconha, 41 pacotes e uma saca da erva a granel, além de porções dos entorpecentes prontas para a comercialização, R$ 7,4 mil em espécie, cinco carregadores e uma balança.

O material foi apresentado na Central de Flagrantes, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Ninguém foi preso.