Oroch 2023: picape da Renault fica mais competitiva

Externamente, a Oroch ostenta uma nova grade e rodas redesenhadas. A estrutura da picape é a mesma (Foto: Rodolfo Buhrer)

Lançada no final de 2015, a Oroch passou pela sua primeira atualização. A picape da Renault ganhou pequenos ajustes externos, foi renovada internamente e, na mecânica, o destaque foi a introdução do motor 1.3 litro turbo - que foi desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz.

Esse propulsor é flex e entrega 162 cv com gasolina e 170 cv com etanol. O torque máximo, obtido a 1.600 rpm, é de 27,5 kgfm com qualquer combustível.

A transmissão é automática, do tipo CVT, que simula oito velocidades, e a suspensão traseira é Multilink, sistema superior ao adotado no Captur e no Duster.

No entanto, a direção tem assistência eletro-hidráulica, nos SUVs ela é elétrica, mais leve e precisa.

A outra opção é o motor 1.6 litro aspirado, que entrega até 120 cv e 16,2 kgfm de torque. Para esse propulsor, a transmissão é manual de cinco velocidades.

Ainda na mecânica, foi introduzido o sistema start/stop, que desliga e liga novamente o veículo automaticamente em semáforos ou outras paradas prolongadas. A Renault promete com ele 5% de economia de combustível.

No interior, vários equipamentos são novos, como volante, central multimídia e quadro de instrumentos.

Por dentro, o painel, o volante e a central multimídia são novos (Foto: divulgação)

A Oroch parte de R$ 105.800, preço da versão Pro. Essa opção da picape tem de série controles de tração e estabilidade, ar-condicionado e pneus de uso misto.

A versão seguinte, a Intense, custa R$ 111.300 e agrega itens como a central multimídia e vidros e retrovisores elétricos. Essas duas primeiras opções contam com motor 1.6 e câmbio manual.

A configuração topo de linha, a Outsider custa R$ 137.100 e, além do motor turbo e do câmbio automático, é mais equipada, contando com santônio, capota marítima e câmera de ré.

O utilitário da Renault tem capacidade para até 680 kg (Foto: Rodolfo Buhrer)

LUCRATIVIDADE AUTOMOTIVA

Em 2021, a Ferrari, mais uma vez, conquistou a posição de fabricante de carros mais lucrativo do mundo. Os seus lucros, após retirada dos custos de produção e as despesas de funcionamento, representaram mais de 25 centavos por cada euro de receita (25% de lucro).

É interessante que a marca alcance essa posição sem o apoio de nenhum SUV, segmento que mais cresce no mundo. A expectativa é que o Purosangue, futura aposta da marca italiana, impulsione ainda mais esse resultado.

A Tata Motors, proprietária da Jaguar Land Rover, ocupou a segunda posição (16% de lucro) principalmente por causa da contribuição da Land Rover, mais especificamente, o sucesso do novo Defender.

A Stellantis (10,5%) foi a mais rentável entre os grandes fabricantes, em contraste com a Aliança Renault Nissan (2,4%), que foi atingida por volumes mais baixos nas suas marcas principais.

RENOVAÇÃO NO TOPO

O X7, maior SUV da BMW, deixou de ser oferecido no Brasil no final do ano passado e, agora, seu desaparecimento foi esclarecido: o veículo foi atualizado.

A BMW confirmou que o lançamento está previsto para agosto e seu motor irá contar com sistema híbrido-leve e interior será inspirado no do iX - modelo completamente elétrico.

Outra novidade é a introdução do Parking Assistant Plus, com o qual o BMW X7 estaciona 100% sozinho. Não há mais a necessidade sequer de acelerar ou frear. Basta o motorista ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras.

Há ainda alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

O X7, maior SUV da BMW, foi atualizado

CAMINHÃO INTELIGENTE

O Meteor, maior caminhão da Volkswagen, está saindo da linha de montagem, em Resende (RJ), com uma nova funcionalidade para economia de combustível.

O modelo ganhou uma função eletrônica que cruza dados do sistema de controle de marchas do veículo com as informações de GPS para tornar a estratégia mais eficiente, garantindo uma melhor performance na operação. Tudo isso acontece de forma automática, sem necessidade de qualquer interferência do condutor.

A inteligência artificial embarcada no veículo cuida de todo o processo, buscando informações topográficas e de carga para antecipar trocas de marcha, com uma capacidade de prever o comportamento até 2 quilômetros à frente na estrada.

Meteor, maior caminhão da Volkswagen, ganhou nova funcionalidade para economia de combustível

ATUALIZAÇÃO REMOTA

Todos os carros novos da Volvo, são disponibilizados, a partir de agora, com capacidade de atualização de software over-the-air (OTA).

Dessa forma, os proprietários receberão um upgrade de seu sistema de infoentretenimento para a versão mais recente do Android Automotive OS.

Eles também terão acesso a novas categorias de aplicativos no Google Play, incluindo navegação, carregamento e estacionamento, agora disponíveis com streaming de vídeo, previsto para ser adicionado no final do ano.

No Brasil, os clientes poderão atualizar o sistema na próxima semana.

NOVO ENDEREÇO

A Way, concessionária das marcas britânicas Jaguar e Land Rover, está em um novo endereço em Salvador.

A empresa deixou o Rio Vermelho e está agora no Caminho das Árvores. Ao lado do Salvador Prime, a revenda é vizinha das novas Fiat Fiori e Volkswagen Bremen.