'Os influenciadores não precisam só mostrar o look do dia', analisa Alice Ferraz

Alice Ferraz (@fhits) é uma mulher à frente do seu tempo, que enxergou o potencial de negócios nas redes sociais antes de muita gente. Empresária brasileira expert em marketing digital, Alice é considerada uma das maiores autoridades de moda no Brasil e uma das mais influentes no mundo. Ela foi a convidada desta segunda-feira (30) do programa Segundou apresentado por Joca Guanaes (@joca.a.guanaes) no Instagram do jornal CORREIO (@correio24horas).

Alice é mentora do primeiro curso de graduação em Social Mídia do Brasil, no Centro Universitário Belas Artes, e já palestrou até em Paris e no Vale do Silício. Vive em São Paulo, mas está permanentemente conectada a uma poderosa rede de milhões de inscritos no YouTube, em blogs e no Instagram.

"O consumo do conteúdo produzido digitalmente mudou. O público atualmente quer participar de uma verdade. Eles sabem que as marcas estão patrocinando, mas eles querem que os influenciadores estejam envolvidos. As pesssoas buscam sentido na comunicação que os influenciadores estão engajando. O público quer participar de uma verdade. Não precisa somente mostrar o look do dia", ressalta a especialista.

Sua carreira teve início no varejo de moda dos anos 1990, até abrir, em 1998, a empresa de comunicação que leva seu nome. Em 2011, criou a primeira multiplataforma digital de influenciadoras de moda, beleza e lifestyle do mundo – o F*Hits – que tem hoje a maior audiência feminina da América Latina.

REVEJA O PROGRAMA AO VIVO COM ALICE FERRAZ

Apesar da sua ligação com a moda, Alice revelou que seu foco é a inovação. Só falar de moda pela moda e tecido por tecido não tem mais lugar nesse mundo. Eu gosto de inovação. Eu gosto do futuro. Eu adoro a moda, mas quando eu vi que a moda estava ficando um lugar muito cheio de regras eu quase sai da moda. Eu continuo na moda porque eu consigo novar e as mídias sociais ajudam nisso. Enquanto a moda me possibilitar essa inovação eu seguirei na moda", destacou Alice.

Atualmente, a F*Hits se uniu à ferramenta de vendas online ao vivo sueca Bambuser, que fornece tecnologia para shopstreaming – unindo a apresentação de produtos em "lives" a uma ferramenta que permite a compra dos itens em tempo real.

Ela acumula vários títulos. Em 2013 foi reconhecida pela Revista Época como uma das personalidades mais influentes do país. Também foi nomeada pela publicação inglesa The Business of Fashion como uma das 500 pessoas mais influentes do mundo da moda e está na lista da Forbes das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. "O Brasil é uma terra com tanto potencial. As pessoas precisam se unir e fazer", destacou Alice.

Escritora, apresentou ao mercado em 2017 o livro “Moda à Brasileira – o guia imprescindível para os novos tempos da moda”, e em 29 de março desse ano lançou a revista Moda, parceria da sua plataforma de mídias sociais com o Estadão. Além de ser editora de moda da revista, Alice assina uma coluna no jornal aos domingos.