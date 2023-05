Osba faz concerto com repertório junino na Concha  

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza pelo sétimo ano seguido o projeto São João Sinfônico, que convida Lívia Mattos e Mariana Aydar para participar um concerto especial inteiramente dedicado ao repertório junino. A festa vai acontecer no feriado de Corpus Christi, dia 8 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O São João Sinfônico contará ainda com a participação do sanfoneiro, cantor e arranjador musical Marcelo Caldi. A regência do concerto será do maestro da Osba, Carlos Prazeres. Já o roteiro e a direção cênica são de Gil Vicente Tavares, também responsável pela ideia para o programa desta apresentação.

Serviço - São João Sinfônico da Osba - O Xote das Meninas | dia 8/6, 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves | Com Mariana Aydar (voz), Lívia Mattos (voz e sanfona), Marcelo Caldi (voz e sanfona) | Ingressos: R$ 30 / R$ 15, à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla.