Osba lançará clipe de música erudita gravado na Ilha de Itaparica

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) promoverá uma live, em suas redes sociais, para lançar um clipe produzido como resultado da I Mostra de Música Erudita de Itaparica, realizada em março deste ano. O vídeo será apresentado na próxima terça-feira (19), às 19h, durante a transmissão do programa Osbatalk, no Instagram da Osba.

Para marcar o lançamento, o maestro Carlos Prazeres receberá uma série de convidados envolvidos na I Mostra, conversando sobre o clipe, seus bastidores, o patrimônio histórico envolvido e a produção audiovisual para música de concerto. Após as entrevistas, o vídeo será disponibilizado em todos canais e plataformas digitais do evento - @mostrademusicaeruditaitaparica (no Instagram e Facebook).

A I Mostra, aliás, aconteceu na Ilha de Itaparica, mesmo local onde o projeto foi gravado. Durante o evento, que teve patrocínio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e realização do Instituto Sacatar, foram realizados concertos e oficinas gratuitos, além da produção do vídeo, em meio às ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Vera Cruz.

“O clipe tem a missão de difundir a música de concerto para o grande público, abrir espaço para novas produções locais para este segmento musical e valorizar a história e patrimônio cultural e arquitetônico da Ilha de Itaparica”, disse o diretor geral da I Mostra, José Maurício Bittencourt.

“Fico feliz em ter parceiros que conseguem perceber a capacidade dos patrimônios absorverem linguagens diversas. E a música clássica, no clipe, traz um repertório que dinamiza, moderniza e permite uma linguagem contemporânea em um ambiente histórico”, comentou o diretor geral do Ipac, João Carlos de Oliveira.

O clipe

A produção do clipe traz as peças Fantasia em ré menor para flauta solo, de Georg Phillip Telemann; e Concerto em ré menor para oboé (Adagio), de Alessandro Marcello, tocadas por nomes como Carlos Prazeres (Oboé), Priscila Rato (Violino), Lucas Robatto (Flauta), Francisco Roa (Violino), Serghei Iurcik (Violino) e Thomaz Rodrigues (Violoncelo).

Já para o cenário, foram escolhidas as ruínas da Igreja de Nosso Senhor da Vera Cruz, localizada no povoado do Baiacu, em Vera Cruz, na ilha de Itaparica. Construída por volta de 1560, a igreja é uma obra dos Jesuítas e um dos mais importantes monumentos históricos da Ilha de Itaparica.

Por volta de 1970, a primitiva capela católica, já abandonada, foi tomada por troncos e raízes de uma gameleira, árvore sagrada para as religiões de matrizes africanas, que à transformou, também, em espaço para cultos aos orixás.

O clipe tem direção de Bruno Mais, produção de Rickson Bala e direção de fotografia de Petrus Pires. “As imagens dialogam com a música como numa simbiose entre natureza e concreto, passado e presente, raízes do Brasil, sincretismo e valor histórico”, afirmou Bittencourt.