Outback anuncia a volta de grandes sucessos por tempo limitado

O Outback anunciou nesta sexta-feira (28) o retorno de grandes sucessos do passado ao cardápio. A campanha Back to Outback (de volta ao Outback, em tradução livre) vai trazer três pratos que são queridiinhos do público de volta, mas por tempo limitado.

A costela de porco Royal Cheese Ribs (R$ 89,90) está entre os pratos que vão voltar. A versão desossada, crocante e empanada em farinha panko é echeada de queijo e coberta com um mix de queijos, molho cheese ranch e coberta com pedaços crocantes de bacon. Suceso na campanha All Star em 2019, a costela ficou no topo do ranking de vendas de produtos no período - 62% do total de pedidos da ação foram desse prato. O Outback diz ainda que 30% das menções nas mídias sociais ao restaurante durante o período eram sobre a costela.

Para os fãs de burguers, o Ribs Burguer (R$ 44,90) estará de volta também. O hambúrguer, que chamou a atenção na campanha Festival Ribs em 2017 e 2018, fez tanto sucesso que chegou a representar 34% dos pedidos de burguers da marca no período em que esteve disponível. A opção é composta por uma combinação de costela desfiada no recheio, coberta por uma enorme camada de queijos gratinados, e as famosas pétalas de Bloomin' Onion. Servido no exclusivo pão de hambúrguer australiano, o burguer ainda tem maionese da casa e é acompanhado de fritas.

Por fim, haverá um prato inédito, o Thunder Trio (R$ 39,90), uma combinação que reúne as três obremesas com brownies em versão mini e cheias de bold flavour. Essa novidade celebra a volta do sabor do Hazelnut Thunder (o tradicional brownie da casa recheado de creme de avelã, servido com sorvete de creme, calda de chocolate, um toque de chantilly e raspas de chocolate). O toque diferente é uma mini manga de confeiteiro recheada de creme de avelã que o cliente recebe para que possa dar um toque pessoal, do jeito que preferir. Com ele, vêm também o Chocolate Thunder from Down Under (brownie de chocolate, sorvete de baunilha, chantilly, calda e raspas de chocolate) e o Havanna Thunder (brownie de doce de leite, sorvete de baunilha, chantilly e crumble de biscoito, coberto com calda de doce de leite Havanna).

Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil, considera que essa campanha é uma maneira de se aproximar mais dos consumidores. "Ouvimos também dos nossos clientes sobre a saudade que sentem de um #MomentoOutback e trazer de volta grandes sucessos ao cardápio, como a Royal Cheese Ribs e o Ribs Burguer, é a oportunidade de proporcionar que eles revivam essas boas lembranças. Além disso, apresentamos a sobremesa Thunder Trio, uma combinação perfeita e inédita, que une de uma só vez três opções deliciosas dos nossos brownies. Temos certeza de que o retorno desses pratos matará as saudades do público, arrebatando novamente os corações e paladares de todos", diz.

Os dois primeiros pratos estarão disponíveis nos restaurantes e delivery do Outback, pelo aplicativo iFood, parceiro da marca. Já a sobremesa só poderá ser pedida nos restaurante físicos. As novidades estarão disponíveis a partir de 31 de agosto em todos os restaurantes Outback Steakhouse do Brasil e ficam no menu por tempo limitado, com prazo não divulgado pela marca.