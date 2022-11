Pabllo Vittar e BaianaSystem confirmaram presença em show da posse de Lula, diz Janja

A futura primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, anunciou que Pabllo Vittar, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Valesca Popozuda, Chico César e Teresa Cristina já confirmaram presença em show da posse do presidente eleito. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30). As informações são da TV Globo.

A esposa de Lula ficou responsável pela organização da cerimônia de posse. Mais de 20 atrações já estão confirmadas no evento em Brasília.

Janja disse ainda que enviou convites a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida, mas não recebeu confirmação de participação dos cantores ainda.

"São artistas que estiveram conosco na nossa caminhada, que nos acompanharam durante a campanha, participaram do segundo turno. A gente já tem algumas confirmações aí pro dia 1º [de janeiro], e a gente tá trabalhando nesta lista. Temos mais de 20 nomes confirmados", afirmou Janja.

Entre os artistas já confirmados, segundo a futura primeira-dama, estão:

Pabllo Vittar

BaianaSystem

Duda Beat

Gaby Amarantos

Martinho da Vila

Gilsons

Chico César

Teresa Cristina

Maria Rita

Valesca Popozuda

Os shows terão início assim que for encerrada a cerimônia oficial no Palácio do Planalto. "A ideia é fazer desde início da manhã algumas atividades culturais. À tarde, paramos pra posse institucional e voltamos com palco às 18h30", disse.

Ainda segundo Janja, serão dois palcos montados para a festa, um receberá o nome de Gal Costa. O outro se chamará Elza Soares.

A futura primeira-dama afirmou que está sendo elaborado um esquema de segurança com a participação de agentes da Polícia Federal e das Forças Armadas.