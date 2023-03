Pabllo Vittar se revolta após acusações de dar em cima de filho de Ivete Sangalo

O filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Cady, fez uma mudança radical no visual, sendo elogiado por vários seguidores e fãs da artista. Uma dessas pessoas foi Pabllo Vittar que acabou recebendo críticas de usuários do Twitter e do Instagram.

A artista comentou "Gente" com emojis de sorrisos e língua para fora, completando com "Muito Fofo". No entanto, o uso dos emojis pela drag queen acabou virando caso de discussão nas redes sociais.

"Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres", escreveu.

Após a declaração, muitos internautas condenaram diversas pessoas que estavam fazendo elogios com conotação sexual ao adolescente.