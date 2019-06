Padrão de tomada de três pinos entra 'na mira' de Bolsonaro

A polêmica tomada de três pinos entrou "na mira" das reformas promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). De acordo com o Valor Econômico,

o governo já prepara norma para revogar o uso compulsório do ítem, conhecido entre assessores do governo como a “tomada do PT”.

O padrão da tomada é norma desde 2011 e é criticado pelo assessor internacional da Presidência, Filipe Garcia Martins, e pelo secretário especial de Produtividade Competitividade, Carlos Alexandre da Costa.

Esse é o terceiro ítem a entrar na mira do governo. Já foi anunciado o fim do horário de verão e da obrigatoriedade do uso de cadeirinhas infantis nos automóveis.

A mudança, no entanto, ainda esbarra na resistência de técnicos. Uma análise encomendada pelo próprio governo ao Inmetro teria obtido resposta desfavorável a mais uma substituição de plugues e tomadas no País. O governo, no entanto, deve insistir na medida, defendida há anos pelo próprio presidente.

Entre defensores da mudança, estão argumentos como o de que a adoção do modelo atual dificulta a chegada de equipamento elétricos importados e aumenta os custos de adaptação. Do outro lado, está a tese de que a tomada de três pinos possui maior eficiência energética e maior segurança de uso.

Polêmica há anos, a tomada de três pinos já foi objeto de tiração de sarro até do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com o governo do PT. Segundo Ciro, a mudança no padrão foi “a única reforma” proposta pelos governos Lula e Dilma Rousseff no País.