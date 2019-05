Padre Fábio reclama de banco, e concorrentes fazem propaganda

Uma reclamação contra um banco no Twitter. Um episódio corriqueiro e cotidiano, não fosse um detalhe: o reclamante é o padre Fábio de Melo, um dos religiosos mais famosos do Brasil. A postagem gerou milhares de comentários e os concorrentes do banco citado, o Bradesco, aproveitaram para tentar conquistar um novo cliente.

Na terça, o padre postou reclamando que estava há um mês com um cartão de crédito bloqueado por conta de uma compra. A orientação da gerente foi que ele tivesse "paciência".

Estou há um mês com um cartão de crédito do @Bradesco bloqueado. Julgaram suspeito o estabelecimento da compra, uma loja de um shopping. Acabo de ser recomendado pela gerente a ter paciência. Conselho amoroso. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 21 de maio de 2019

O Bradesco respondeu pelo Twitter. "Oi Padre. Pra gente conseguir te ajudar, preciso de alguns dados seus. Me envie seu telefone com DDD via DM", escreveu o social media do banco.

Os concorrentes não perderam tempo - Santander, Banco do Brasil, Banco Inter, Nubank e Digio foram alguns dos que se manifestaram.

"Padre, você já conhece a palavra do Banco Inter? Aquele que está sentado à direita do Banco Central, de onde há de acabar com as tarifas e anuidade! A relação com seu banco não precisa ser uma via sacra, então tá na hora de se juntar à nossa #RevoluçãoBancária! Vem de DM", sugeriu o Banco Inter.

A PagSeguro fez promoção do seu PagBank. "A gente não cai nessa bancocracia nem com reza brava! Vem para o PagBank, @pefabiodemelo! Abrir uma conta é mais rápido que rezar um terço e nós exorcizamos as taxas abusivas e as filas".

“Ainda que eu ande pelo vale das taxas da morte, não temerei, pois o Padre está comigo”. Vem pro Sicoob, Padre", chamou o Sicoob.

A Nubank também fez piadinha para tentar cair nas graças do padre. "Padre Fabio cheio de graça, venha conosco, bendita a hora que o antagonista te pediu paciência, e os clientes a nosso favor te orientaram. Seja bem vindo a nossa familia, olha a DM".

O Santander fez um combo com o meme "shallow now". "De conselho amoroso eu não sei, Padre. Mas de cartão de crédito, o Claudson Clebson entende. Vem pra cá, juntos e shallow now".

O Banco do Brasil também fez seu convite. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento". Dê-me a sua graça, padre".