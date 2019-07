'Pagando uma dívida', diz Péricles sobre gravação de DVD em Salvador

Fã assumido da capital baiana, Péricles deciciu gravar, no local, seu mais novo DVD. Ou melhor: “eu não escolhi Salvador - foi a cidade que nos escolheu”, derrete-se o paulista.

“Estou pagando uma dívida que tenho desde os tempos de Exaltasamba. Não poderia deixar para depois, chegou o momento de a gente fazer do jeito que a cidade merece. Eu me sinto muito em casa aí. O carinho como o qual as pessoas me recebem me faz sentir exatamente assim, em casa. É isso que eu quero que seja dividido com as demais pessoas que veem a gente, que seguem a gente...”.

O show acontecerá na Arena Fonte Nova, neste sábado (6), a partir das 18h. No repertório, o cantor garante uma viagem no tempo. “Teremos tudo que fizemos na minha carreira até agora - a maior parte, da minha carreira solo. E, lógico, vou lembrar muita coisa do que a gente viveu no Exalta”, afirma.

Mas também vai rolar espaço para canções inéditas, como Casal Maluco, Ele e Ela, Hawaii e Noite Perfeita. Além de Mensageiro do Amor, que dará título ao DVD.

“Ela mostra muito a relação que nossos fãs, de todo o Brasil, têm comigo. A maneira com a qual eles me recebem e me enxergam, realmente como o 'mensageiro do amor'. E é ainda uma forma de agradecer a tudo que foi feito também. É uma composição de André Renato, que deu tantos sucessos para nós”, comenta.

(Foto: Divulgação)

Para cantar tantos sucessos e inéditas, Péricles terá algumas companhias: Jeniffer Nascimento, Jorge Vercillo, Tiie e Xanddy (da banda Harmonia do Samba). Mas nada de detalhar, antecipadamente, como será a participação de cada um. “Prefiro deixar o público aguardando (risos). Creio que será bem bacana, espero que seja uma surpresa para todos”, diz.

Sobre Vercillo, porém, deixou escapar: “vai cantar duas músicas com a gente”.

As escolhas dos parceiros, segundo o paulista, foi “pela proximidade que temos”. Ele explica: “Jeniffer é minha afilhada de casamento. Xanddy é amigo - e não é de hoje. Tiee, tenho total admiração por ele, por seu trabalho... Jorge Vercillo também, tivemos chance de estar juntos, de discutir sobre música e o caminho dela no Brasil, e pensamos profundamente e exatamente do mesmo jeito...”.

Xanddy, com o Harmonia, e Tiee também comandam shows completos na noite, assim como o cantor Belo. “Estou torcendo muito para que seja uma noite inesquecível, que a gente possa marcar, realmente, como uma viagem ao coração de todo mundo”, fala.

Evolução

Tiee, aliás, é apontado como uma das vozes da nova geração do ritmo - algo que deixa Péricles feliz.

“Nós lutamos, durante muito tempo, esperando que o pagode fosse a realidade que ele é. Há muito tempo, ele tem essa força, participando das trilhas sonoras de filmes, novelas, indo para fora do país... Hoje, estamos vendo, de novo e com uma grande felicidade, tudo o que está acontecendo. E eu muito feliz com essa nova retomada”, comemora.

Um dos artistas mais consolidados do gênero, Péricles passou por períodos de ansiedade na carreira - o que ele já admitiu que o fez engordar “mais que o normal”. Mas passou a mudar seus hábitos alimentares e frequentar academia - garantindo que a saúde, atualmente, está bem. Ainda assim, recebe críticas pelo peso. Se liga com os comentários?

“Hoje, eu lido muito bem. Teve época de eu ficar um pouco mais preocupado. Mas eu me acho bonito, perfeito, exatamente do jeito que eu sou. E eu prefiro ficar assim”, avisa.

Serviço: Arena Fonte Nova. Sábado (6) a partir das 18h. ingressos: R$ 60 (Arena) | R$ 130 (Área Vip Premium) | R$ 260 (Área Vip Open Bar). Vendas: Salvador Tickets (Shopping da Bahia) e Loja do Pida! (Shopping Salvador e Piedade); Classificação: 18 anos no setor open bar; 16 anos demais áreas