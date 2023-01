Pai acusado de sequestrar os próprios filhos é preso na Chapada Diamantina

Um homem foi preso no final da tarde desta quinta-feira (19), em Seabra, a 470 quilômetros de Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele é apontado como responsável pelo sequestro dos próprios filhos, ocorrido dias atrás na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

Ainda segundo a PRF, por volta das 9h20, uma equipe da PRF estava em ronda na BR 242 e foi abordada por um homem que demonstrava uma certa inquietação e nervosismo. Ele contou aos policiais que o motorista de um carro por aplicativo tinha levado seus dois filhos e fugido pela rodovia. Disse também que as crianças estavam a bordo de um Voyage, de cor vermelha.

Os policiais acionaram a equipe do posto da PRF de Seabra que conseguiram interceptar o automóvel suspeito na altura do quilômetro 430 da BR 242. Na condução do veículo estava um homem de 26 anos e mais duas crianças de 9 e 4 anos de idade.

De acordo com o órgão, o homem contou que trabalha como motorista por aplicativo e que foi contratado pelo pai das crianças para fazer uma ‘corrida’ de Luís Eduardo Magalhães até a cidade de Barro Alto. Informou ainda que durante o trajeto, o pai dos garotos resolveu descer do carro e deu ordem que continuasse a viagem até o local combinado.

Ao contatar o Conselho Tutelar de Luís Eduardo Magalhães, os policiais descobriram a existência de um mandado de busca para as crianças, além de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha contra o pai.

Com base nos levantamentos e na análise documental, os policiais prenderam o pai das crianças por sequestro e também foi acrescida a ficha dele o crime de denunciação caluniosa, pois de forma dissimulada apresentou uma versão falsa ao acusar o motorista por aplicativo por um fato não verdadeiro.

O preso já responde na justiça pelos crimes de homicídio e estelionato. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Seabra e as crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.