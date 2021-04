Pai de Henry revela último pedido do filho: 'Deixa eu ficar mais um dia com você'

Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, relembrou os últimos momentos ao lado do filho, morto no dia 8 de março. Em entrevista à TV Globo, ele disse que a criança não queria ir para a casa onde a mãe morava com o padrasto, Dr. Jairinho, principal suspeito do crime.

"Deixa eu ficar mais um dia com você", disse a criança para o pai no dia 7, no momento em que Leniel entregava o filho para a mãe do garoto, Monique Medeiros.

Monique e Dr. Jairinho foram presos nesta quinta-feira (8).

"Quando eu fui entregar para ela, a Monique veio, eu falei 'vai com a mamãe', e ele: 'não papai, não quero ir. Me dá mais um dia. Deixa eu ficar mais um dia com você'. Eu falei vai com a mamãe, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E ela falou: 'filho, amanhã tem escolinha, amanhã tem futebol, natação'. E ele disse 'não, mamãe, eu não gosto'", relatou Leniel.

"Quando entreguei meu filho, fui chegando perto, ele foi ficando muito nervoso, quando ele viu que tava chegando perto do Magestic [condomínio], foi ficando mais nervoso ainda, tanto que ele me agarrou e falou: 'Não quero ir'. Ficou muito nervoso, começou a fazer náusea, tanto que quando chegou tive que abrir e ele vomitou na saída do carro", lembrou.

Responsável pela investigação, o delegado Henrique Damasceno afirma não ter dúvidas que o vereador Dr. Jairinho foi o autor das agressões que mataram o menino e de que a mãe dele, Monique Medeiros, foi conivente.

"Eu não acreditava que a Monique como mãe poderia estar encobrindo algo nesse sentido, ou que tivesse esse tipo de participação. Porque mãe é mãe. Eu não acreditava que uma mãe poderia estar encobrindo algo de tamanha monstruosidade. Os dias se passaram, ouvimos depoimentos, casos de ex-mulheres de Jairinho. Então, a gente já sabia mais ou menos quem era Jairinho. Mas o papel da Monique na sequência de fatos e na omissão de proteção como mãe. Acho que eu duvidava que ela podia realmente ter encobertado”, comentou Leniel.

Leniel lembrou ainda que o filho disse que havia sido machucado pelo padrasto, e que a ex-mulher negou essa possibilidade e ainda disse que "mataria" caso a agressão acontecesse.

"Ela falou, esquece, isso não acontece, inclusive eu mataria se eu descobrisse que o Jairinho faz ... que ele machuca o nosso filho (...) 'Como é que pode uma mulher que fala que mata por causa do filho estar do lado de alguém que matou o dela?', questionou. "Demoníaco, assustador."