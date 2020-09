Pai de Messi e Barcelona não chegam a acordo em primeira reunião

O futuro de Lionel Messi no futebol continua indefinido. A primeira reunião entre o pai e empresário do craque argentino, Jorge Messi, e o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, realizada nesta quarta-feira (2), terminou sem qualquer acordo. Segundo a imprensa espanhola, nenhuma das partes cedeu em suas intenções iniciais.

O encontro foi finalizado por volta das 21h (horário local, 16h de Brasília) e durou cerca de duas horas. O Barça insistiu que Messi não sairá até que seja paga a multa de 700 milhões de euros (quase R$ 4,6 bilhões). Acompanhado por Javier Bordas, diretor do clube catalão, Bartomeu reiterou que o camisa 10 faz parte do projeto de reformulação do novo técnico da equipe, Ronald Koeman. E, de acordo com o jornal Mundo Deportivo, ele ainda insistiu na renovação do contrato do argentino por mais dois anos.

Pelo lado de Messi, estavam presentes na reunião seu pai e empresário, Jorge, e seu irmão, Rodrigo Messi. Os dois repetiram que o astro argentino quer deixar o Barcelona imediatamente, a um ano do fim do contrato. Mais cedo, durante seu desembarque na Espanha, Jorge Messi chegou a admitir pessimismo sobre a permanência do filho na equipe. 'Difícil que continue', falou.

Na reunião, a equipe do jogador lembrou a cláusula que permitiria a saída dele sem custos. Bartomeu rebateu e alegou que prerrogativa expirou no dia 10 de junho. Portanto, para que ele pudesse quebrar o contrato, teria que pagar a multa de 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões).

Porém, ao entendimento de Messi e seu estafe, a temporada 2019/20 teve seu fim adiado por causa da pandemia do coronavírus. Dessa forma, esse limite deveria estendido e a cláusula ainda estaria válida. No fim de semana, o elenco do Barcelona passou por testes de coronavírus, dos quais o argentino não participou. Ele também foi ausência nos dois dias de treinos sob o comando de Koeman.

Enquanto isso, vários clubes aguardam o desfecho da novela, sonhando com Messi em suas equipes. O favorito para conseguir a contratação do jogador é o Manchester City, mas Paris Saint-Germain e Juventus também estariam de olho nele. A Inter de Milão também chegou a ser especulada, mas um diretor do clube descartou a possibilidade.

Caso o Barcelona e Lionel Messi não cheguem a um acordo, o impasse pode acabar terminando na Fifa.