Pai mata filho de 3 anos e transmite crime para mãe através de chamada de vídeo

Um crime bárbaro chocou a cidade de Betim, em Minas Gerais. Uma criança de 3 anos foi esfaqueado e morto pelo próprio pai na última segunda-feira (7).

Entretanto, o mais impressionante é que o crime foi transmitido ao vivo para a mãe do bebê através de uma chamada de vídeo. O homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex. As informações são do jornal O Tempo.

Tudo começou quando o homem ligou para a ex na noite de domingo (6) pedindo que reatassem o relacionamento. Após a recusa, ele teria ficado muito nervoso e ameaçado a mulher pelo telefone. Vendo seu estado, a avó tentou tirar o neto do colo do homem, que não permitiu e foi dormir com o garoto em um quarto. O crime ocorreu na casa da mãe do suspeito.

Ao jornal O Tempo, uma amiga da família, que não quis se identificar, contou que o homem chegou a afiar a faca antes do crime. De acordo com o relato, por volta das 3h da madrugada, ele pegou a faca na cozinha, afiou o objeto e fez a chamada de vídeo para a ex, aos gritos. A avó escutou, foi para o quarto e lá encontrou a criança toda ensanguentada, enquanto o homem dava várias facadas no próprio abdômen.

O menino teve várias perfurações no peito, costas, braços e axilas e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância. O pai foi levado ao Hospital Regional de Betim, onde ficou internado sob escolta policial.

Havia outras três crianças na casa no momento do crime, duas gêmeas de 9 anos e um garoto de 3 anos, além de um adolescente de 14 anos. Todos são irmãos do suspeito. Preso em flagrante, ele responderá, segundo a PM, por homicídio qualificado e crime de ameaça.