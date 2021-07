Pais de Kelvin cobram CBSk: 'Vão continuar menosprezando?'

A medalha de prata de Kelvin Hoefler marcou o primeiro pódio do Brasil em Tóquio-2020, mas também expôs um racha no skate do país. Supercampeã do esporte, Letícia Bufoni afirmou nas redes sociais que não tem vínculo de amizade com o vice-campeão olímpico do street, e ainda revelou que Kelvin bloqueou a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) no Instagram.

A entidade fez um post comemorando a medalha do brasileiro e, inicialmente, não marcou Kelvin. Depois de muitas cobranças dos seguidores, o skatista foi marcado na publicação. Nos comentários, os pais de Kelvin fizeram um desabafo e pediram mais respeito.

"Será que vocês agora vão respeitar o nosso filho ou vão continuar menosprezando ele? É nítido o que vocês estão fazendo, esta medalha de prata representa todo esforço e dedicação dele", escreveram Éneas Hoefler e Roberta Hoefler.

"Vocês deveriam ser menos imparciais. É uma vergonha o que vocês fazem com meu filho", completaram.

Horas depois da confusão, Kelvin publicou uma foto mencionando a CBSk. Em seus Stories do Instagram, o skatista compartilhou uma foto de seu jantar ao lado do colega Giovanni Vianna e do fisioterapeuta Carlos Barreto. "Jantando com a família", escreveu o medalhista de prata, que também marcou o perfil da Confederação.

Kelvin postou foto e marcou a CBSk

(Foto: Reprodução)