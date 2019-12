Pais se recusam a enterrar filha morta e fazem corrente de oração por ressurreição

O casal Andrew e Kalley Heiligenthal se recusa a enterrar a filha, Olive Alayne, de apenas 2 anos, morta na última sexta-feira (13) em um hospital de Redding, no estado norte-americano da Califórnia.

A criança passou mal em casa e foi levada às pressas a um centro médico, mas não resistiu. A causa da morte ainda é investigada, mas os dois acreditam que a menina pode ressuscitar e resolveu fazer uma corrente de oração para tornar isso possível. Segundo o jornal O Globo, o corpo está sendo mantido em um necrotério.

Andrew e Kalley estão rezando quase ininterruptamente desde que os médicos declararam o óbito de Olive. Eles são acompanhados por fiéis da Igreja Presbiteriana de Betel, da qual também fazem parte.

“Acreditamos em um Jesus que morreu e derrotou definitivamente todas as sepulturas, segurando as chaves do poder da ressurreição. Precisamos disso para a nossa pequena Olive Alayne, que parou de respirar ontem e foi declarada morta pelos médicos”, disse a mãe.

“Estamos pedindo orações fortes e unificadas de todas as igrejas para que permaneçam conosco na crença de que Ele trará essa menininha de volta à vida. O tempo dela aqui não está terminado”, acrescentou Kalley.

A direção da Bethel Church publicou nota sobre o caso. Nela, eles pedem que familiares e outros membros da igreja “se reúnam para orar por um milagre da ressurreição (cuja base é modelada por Jesus no Novo Testamento da Bíblia)”.

“A Igreja de Betel acredita nas histórias de cura e ressurreição física encontradas na Bíblia (Mateus 10: 8), e que os milagres que elas retratam são possíveis hoje em dia”, completa o comunicado.

A família da falecida criou a hashtag #wakeupolive (Acorde, Olive) para reforçar a preces pelo “milagre” e abriu uma conta no site de financiamento coletivo GoFundMe para custear as despesas da manutenção do cadáver da menina.

Em entrevista ao “USA Today”, Aaron Tesauro, porta-voz da Igreja Presbiteriana de Betel, afirmou apoiar a família na empreitada, mas reconheceu que, cientificamente, a tentativa de ressuscitar Olive Alayne é impossível de ser bem-sucedida.