Paixão no nome e nos negócios: conheça a empreendedora que ajuda pequenos negócios

Todas as quartas-feiras, ela é quem conduz as histórias dos empreendedores que falam sobre suas trajetórias no programa ao vivo Empregos e Soluções, no Instagram @correio24horas. Essa semana, quando a iniciativa foi suspensa temporariamente por conta da Festa de Iemanjá, Flávia Paixão troca de lugar com seus convidados e fala sobre o canal Empreender com Paixão, no YouTube.

No final da semana passada, ela e os baianos Hawk Andrade, com o canal batizado com seu nome; Leidi Rocha, com o canal de mesmo nome; Na rédea curta, baseada nas histórias encenadas por Júnior (Thiago Almasy) e Mainha (Sulivã Bispo); e Rose Hapuque foram selecionados para participar do Fundo Vozes Negras do YouTube, esse ano.

De acordo com a diretora de desenvolvimento de parcerias de conteúdo no YouTube e líder do YouTube Black no Brasil Bibiana Leite, o Fundo O YouTube trabalhará em estreita colaboração com os criadores para ajudá-los a se desenvolver na plataforma.

Bibiana Leite destaca que a meta do YouTube é apresentar novas narrativas que destaquem as vozes negras na Bahia, no Brasil e no mundo (Foto:Divulgação)

“Isso inclui suporte dedicado do YouTube e um valor monetário para investir na estrutura do canal”, diz, salientando que os selecionados também participarão de programas de networking e treinamentos personalizados da Incubadora de Criadores do YouTube, numa experiência imersiva que conta com workshops virtuais para ajudar em produções e na administração do seus negócios.

Bibiana fez questão de reforçar que os 35 brasileiros selecionados receberão o mesmo suporte que criadores de outros países. “A plataforma investe pensando em um impacto a longo prazo e medirá o sucesso do programa com base no crescimento desses artistas e criadores. O objetivo é apresentar novas narrativas que enfatizem o poder intelectual, autenticidade, dignidade e alegria das vozes negras, bem como educar o público sobre justiça racial”, esclarece.

Baianos e empreendedores

Conterrânea do poeta Castro Alves, Leidi Rocha começou a produzir conteúdo no YouTube em 2016. “Na época, não tinha muita reapresentação de pessoas pretas no YouTube, então resolvi criar o canal para ajudar outras pessoas! Era uma diversão pra mim! Um hobby”, conta Leidi.

Para ela, a participação no Fundo é um grande incentivo. “Fico muito feliz e mais forte, é certa de que estou no caminho certo!”, completa exultante. Para Leidi, iniciar um negócio e manter conteúdo não são tarefas fáceis. “É preciso muita persistência, já que não é fácil e rápido crescer, nunca desistir é a iniciativa certa. Desde de que comecei, nunca fiquei mais de uma semana sem postar vídeos! Sempre estive postando firme e forte!”, ensina. A expectativa para a participação no Fundo Vozes Negras é aprender sempre e mais.

Em 2016, Hawk Andrade também deu início ao canal como uma ferramenta para retratar o cotidiano pessoal, uma realidade que ela não via representada. “Minha meta sempre foi conseguir viver disso, trabalhar e mudar a vida de quem eu amo através da internet”, conta.

Para esse baiano do interior do estado, a participação no fundo representa, acima de tudo, consolidação. “É muito importante, para gente que trabalha na internet, ver o trabalho sendo reconhecido pelas instituições. Me sinto honrado por ter sido escolhido pelo projeto e as expectativas são altíssimas”, disse.

Para quem quer começar, a dica é: “Faça! Comece o quanto antes e tenha consistência, todo mundo sonha com o viral”, complementa.

Paixão para empreender

A ideia de ter um canal no YouTube surgiu em2017, mas só depois de meses de pesquisas e análises do que já existia de conteúdo sobre o tema empreendedorismo na internet, ela decidiu lançar o canal. “Queria apresentar uma linguagem inovadora e descontraída no ambiente de negócios e empreendedorismo”, conta Flávia.

Formada em Administração com Gestão de Negócios, ela atuava, desde 2009, na capacitação de empreendedores. “Ouvia muitos profissionais do segmento de educação empreendedora dizerem que os donos de negócio não davam muita importância para se capacitarem”, relembra.

Flávia Paixão viveu na pele as dores enfrentadas pelos pequenos empreendedores e decidiu mudar essa realidade de forma positiva e educativa(Foto: Soraia Carvalho/Divulgação)

Flávia diz que, nas conversas com donos de negócios, percebeu que o problema estava na forma como o conteúdo era passado pelos consultores, que geralmente tinham experiências com médias e grandes empresas e não consideravam o perfil do pequeno empreendedor, que, normalmente, são muito atarefados, têm pouco conhecimento de gestão e muitas vezes trabalham sem equipe ou com equipe enxuta.

“Os consultores também não levavam em consideração a questão emocional, muito relacionada ao medo do empreendedor de que seu sonho ou única fonte de renda (o negócio) não fosse para frente”, diz. A realidade percebida tinha enorme semelhança com o que ela viveu, na infância, com a própria mãe. “Eu vi minha mãe quebrar três vezes. Perdemos tudo! Foi uma experiência muito ruim. Ela quebrou, mas isso não foi porque ela não queria se capacitar ou por falta de interesse, na verdade, ela não entendia de gestão e ainda era ela sozinha para cuidar da casa, de mim e do restaurante”, analisa.

Superação

Flávia reconhece que sua trajetória não foi fácil, mas se diz feliz com os resultados. “Minha mãe chegava em casa de madrugada. Tinha muitas preocupações, mal dormia. Mas querer dar uma vida melhor para nós me deu uma força, que me move até hoje, me impulsiona a mostrar para as pessoas que elas também são capazes de muito mais do que imaginam”, afirma.

A especialista em pequenos negócios se diz realizada ao receber centenas de mensagens, diariamente, por diferentes canais digitais, de pessoas que estão se desenvolvendo através do trabalho que ela realiza. “Muitas me falam de mudanças pessoais, resultados nos negócios e que começaram a empreender após terem acesso aos meus conteúdos, isso é muito gratificante”, comemora Flávia.

Além do reconhecimento de um trabalho de mais de 10 anos, a participação no Fundo Vozes Negras também representa a oportunidade que ela buscava para amplificar a voz da educação empreendedora no Brasil, a fim de acabar com o amadorismo no empreendedorismo. “Para tanto, pretendo a melhorar a qualidade da produção do conteúdo e levar esse conhecimento para o público de forma mais estratégica, a partir do know-how e expertise que a equipe do Youtube vai proporcionar”, finaliza Flávia, que retornará na próxima quarta-feira, às 18 horas, na página do Jornal Correio no YouTube.