Palco Origens reúne 35 artistas independentes na Barroquinha durante o Carnaval

Um palco para celebrar a música negra independente feita na Bahia em pleno Carnaval. Esse é o propósito do projeto Origens, que durante cinco dias irá ocupar o Espaço Cultural da Barroquinha recebendo 35 atrações de vertentes musicais ligadas ao rap, pagode eletrônico, passando pelo r&b, funk e reggae. Os shows, que já estão com ingressos esgotados, ocorrerão sempre a partir das 15h, entre os dias 21 e 25 de fevereiro. De acordo com a organização, não será possível ter acesso ao local sem o bilhete, que foi emitido de forma gratuita pela internet e esgotou em poucos dias.

O Origens foi idealizado por um coletivo artístico independente e pensado de forma a promover uma experiência singular no Carnaval. A ideia é aproveitar este período tão importante para a cena cultural da capital baiana utilizando como uma plataforma de visibilidade para os artistas negros e alternativos.

Dentre os artistas que irão se apresentar está à cantora Larissa Luz, que apresentará sucessos de carreira e mistura de ritmos em releituras de faixas conhecidas nacionalmente e internacionalmente.“Eu quis colar com esse projeto porque a ideia é incrível. Ter um espaço que viabilize outros tipos de música, trazer artistas que estão surgindo para um novo panorama da música contemporânea baiana é muito com”, afirmou a cantora, que pretende misturar o pop de Beyoncé ao pagodão da Bahia.

A cantora se apresenta nesta sexta-feira (21), dia da abertura da programação do Origens. No mesmo dia, ainda se apresentam Pivoman, Ziminino, Brena, os Gilsons, Underismo e Rap Nova Era.

"A Barroquinha, desde as suas origens, sempre foi um espaço de resistência, fortalecimento e ressignificação da cultura afro diásporica. Foi no solo sagrado da Barroquinha que aconteceram as origens dos Candomblés de matriz Ketu. Foi na Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha que aconteceram as Origens de importantes irmandades religiosas negras. Foi na Barroquinha que aconteceu as Origens de muitas batucadas, o fortalecimento do carnaval negro, não podemos esquecer do gigante Nelson Maleiros, seus tambores e seu Barroquinha Zero Hora. Tem sido no Espaço Cultural da Barrroquinha que tem acontecido as Origens de importantes movimentos culturais da negritude soteropolitana, por seu palco tem passado grandes expoentes negros dos diversos seguimentos artísticos. É nesse espaço místico que, no carnaval de 2020, acontece pela primeira vez o Palco Origens. Nesses seis dias, acontecerá um verdadeiro xirê com grandes potências da música negra, misturando ritmos e gerações. Origens na Barroquinha será, com toda certeza o grande acontecimento do carnaval da Roma Negra".

Nova geração

Fazendo música desde 2014 e já com um EP na carreira, o rapper Yan Cloud também fará parte do Origens e levará toda a sua miscelânea para o Carnaval. Cloud explicou que essa mistura típica de ritmos é a essência do seu trabalho.

“Vim do rap, mas transito em outros estilos. Misturo hap, trap e pagodão... Essas são algumas das versões que pretendo fazer no show. Quem for vai se identificar porque o diferencial é esse. Não é um show como se espera só do rap, tem a hora dos outros estilos e até do funk”, comenta. Na letras, denúncia social e empoderamento negro. O show de Yan acontece no sábado (22), ao lado de nomes como DJ Nai Kiese, Duquesa, Nara Couto, Mr Armeng, Nêssa e do Baile Quebradaum.

Confira a programação completa do Origens:

Dia 21

PIVOMAN

ZIMININO

BRENA

OS GILSONS

RAP NOVA ERA

LARISSA LUZ

UNDERISMO

Dia 22

DJ NAI KIESE

DUQUESA

NARA COUTO

YAN CLOUD

MR ARMENG

NÊSSA

BAILE QUEBRADAUM

Dia 23

BATALHA DAS BRUXAS

VANESSA BORGES

GUIGUIO DO ILÊ

AFROCIDADE

HIRAN

FAUSTINO

BAILE DO NÊGO

Dia 24

CRONISTA DO MORRO

TRAPFUNK&ALIVIO

O QUADRO

OPANIJÉ

VANDAL

BATEKOO

Dia 25

DJ BELLE

DJ BRUXA BRABA

DI CERQUEIRA

IMPÉRIO RAGGA

DAGANJA

PAULILLO

BAILÃO DA CBX