Panetones e chocotones 2018: confira o ranking dos melhores da Bahia

Basta chegar dezembro que os panetones estão por todos os lados. As opções são muitas: tem desde aquela versão com recheio transbordando, até o tipo salgado, com bacalhau e queijo parmesão. Além, claro, dos tradicionais de frutas cristalizadas ou chocolate.

Para te ajudar na escolha, o BAZAR convocou um júri com 12 pessoas - jornalistas, blogueiros e pesquisadores de gastronomia - com a missão de eleger os melhores da Bahia em 2018. Todos os jurados provaram de todos os produtos. Porém, nenhuma marca estava identificada à mesa. No total, foram 46 produtos de 30 marcas. O resultado foi dividido em quatro categorias: recheados, salgados, tradicionais e chocotones.

Toda a decoração da mesa e os ítens de produção foram gentilmente cedidos pela Le Biscuit.

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, pets, tecnologia, bem-estar, sexo e o melhor de Salvador e da Bahia, toda semana:



RECHEADOS

1º - Sweet Milla (Fotos de Renato Santana)

Chocotone com mousse de leite Ninho, geleia de frutas vermelhas e morangos frescos. Pesa 1kg e custa

R$ 70. Insta: @sweet__milla. Tel.: 71 9997-88746.

Comentários dos jurados:

Lindo. De longe, o mais visualmente impactante. O creme não é enjoativo e contrasta superbem com as frutas vermelhas. (Victor Villarpando)

Além de muito belo, a massa é úmida e o recheio não é enjoativo. O melhor (Larissa D´Eça)

Delicioso! A extravagância do recheio encanta e o sabor surpreende na boca. (Nathália Araújo)

A massa está muito boa, fofa e macia. Frutada e leve. O recheio é muito equilibrado e o visual bem natalino. (Lílian Brasileiro)

2º - Le Lapin Cakes

Chocotone com gotas de chocolate meio amargo, brigadeiro e gel de maracujá, coberto com doce de leite e sequilhos. Pesa 1kg e custa R$ 45. Insta: @lelapincakes. Tel:. 71 99238-0084.

Comentários dos jurados:

Arriscou e acertou! Visual rústico, sabor marcante e textura excelente. Bem diferente! (Gustavo Candotta)

O doce de leite com a ganache de maracujá ficou bem equilibrado. Gosto muito do azedinho do maracujá e também gostei da apresentação com sequilho. (Tereza Carvalho)

Um dos meus preferidos! O equilíbrio na acidez do maracujá com a duçura do doce de leite hamorniza perfeitamente. (Lisiane Arouca)

Um dos meus preferidos. O sequilho estava crocante e o maracujá deu uma acidez incrível. (Thaissa Brandão)

Siga o Bazar nas redes sociais e saiba das novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, tecnologia, pets, bem-estar e as melhores coisas de Salvador e da Bahia:

3º - Jeanne Garcia

Chocotone com brigadeiro de limão siciliano, doce de leite, ganache de chocolate belga branco e castanha caramelizada. Pesa 1kg e custa R$ 75. Insta:@jeannegarciaconfeitaria. Tel:. 71 98777-6609.

Comentários dos jurados:

Muito gostoso e o crocante fez toda a diferença. (Tereza Carvalho)

Excelente sabor e massa muito bem feita. (Neldo Menezes)

Menos e mais e dourado combina com Natal. Textura excelente, tanto do panetone quanto dos recheios. Acertou! (Gustavo Candotta)

Gostei demais! O recheio me conquistou, adorei! (Nathália Araújo)

4º - Atelier Bombom

Chocotone de farinha de trigo orgânica com chocolate belga. Pesa 900g e custa R$ 75. Insta: @atelierbombom. Tel:. 71 99658-6325.

Comentários dos jurados:

O toque de café, o crocante... tudo combina bem. O resultado final é ótimo e bem equilibrado (Tomás Mascarenhas)

O sabor está excelente, com notas de café e laranja. Muito equilibrado. (Pedro Mascarenhas)

Muito bom, o sabor da laranja ficou bem marcante, mas sem se tornar enjoativo. (Thaissa Brandão)

5º - Dolce Vila

Chocotone com caramelo e amêndoas. Pesa 850g e custa R$ 65. Insta: @dolcevila. Tel:. 71 8159-3144.

Comentários dos jurados:

Delicioso! Adorei que as amêndoas estão bem torradinhas. (Victor Villarpando)

Massa frutada, macia e leve. O caramelo do recheio está ótimo e as amêndoas estão bem crocantes. O A combinação está com o equilíbrio perfeito. (Lílian Brasileiro)

O caramelo salgado equilibrou superbem o crocante de amêndoas (Tereza Carvalho)

Recheio saboroso, caramelo salgado equilibra bem a doçura e a crocância, que alegra o coração (Lisiane Arouca)

6º - Junia Franco

Panetone com frutas cristalizadas e crumble de especiarias e licuri, recheado com doce de leite caseiro e geleia de damasco e laranja Bahia. Pesa 850g e custa R$ 95. Insta: juniabfranco. Tel.: 71 99942-3112.

7º - Viva Gula

Panetone com frutas cristalizadas e brigadeiro de nozes. Coberto com chocolate branco e mix de frutas secas e castanhas. Pesa cerca de 900g e custa R$ 42,90. Insta: @vivagula. Tel:. 71 3452-8055.

8º - Luana Viana

Chocotone recheado com creme de fava de baunilha, macadâmias e geleia de frutas vermelhas. Pesa cerca de 1,3kg e custa

R$ 135. Instagram: @luanavianaconfeitaria_. Tel:. 71 98130-2280.

9º - Minhas Doçuras

Chocotone trufado sabor prestígio. Pesa 1kg. Custa R$ 50. Insta: @minhasdocuras. Tel:. 71 9115-8050.

10º - Falka

Chocotone com pistache e nutella. Pesa 950g, custa R$ 110. Insta: @falkaconfeitaria. Tel:. 71 99636-2261.

11º - Sonho Meu

Chocotone recheado com pasta de baunilha, limão siciliano, leite condensado, creme de leite, amêndoas trituradas e amêndoas em lâminas. Pesa 800g e custa R$ 60. Insta: @sonho_meu_doceria. Tel:. 71 98747-2154.

12º - Priscilla Diniz

Chocotone com gotas de chocolate e recheio de brigadeiro de cheesecake Philadelphia, coberto com chocolate branco, farofa doce vermelha e glitter dourado. Pesa 950g e custa R$ 115. Insta: @priscilladiniz. Tel:. 71 3379-4252.

SALGADOS

1º - G Barbosa

Panetone salgado com queijo parmesão. Pesa cerca de 500g e custa R$ 19,90. Insta: @gbarbosa_oficial.

2º - Perini

Panetone salgado de bacalhau. Recheio com batata, aipim e queijo provolone. Pesa 500g e custa R$ 49,90. Insta: @perini_oficial.

3º - Jessica Azevedo

Panetone de gorgonzola com damasco. Pesa 600g e custa R$ 38. Insta: @jessicaazevedo_confeitaria. Tel:. 71 9916-22702.

CHOCOTONES

1º - Priscilla Diniz

Chocotone com gotas de chocolate ao leite, coberto com chocolate ao leite , granulados belga e glitter dourado. Pesa 450g e custa R$ 65. Insta: @priscillaadiniz. Tel:. 71 3379-4252/50.

2º - Almacen Pepe

Chocotone com massa de fabricação própria. Pesa 400g, em média, e custa R$ 65. Insta: @almacenpepe. Tel:. 71 3356 - 2486.

3º - Maria Eme Bê

Chocotone com raspas de chocolate meio amargo, damasco seco e amêndoas tostadas. Pesa cerca de 550g e R$ 35. Insta: @mariaemebe. Tel:. 71 99174-8595.

TRADICIONAIS

1º - Belo Rústico

Panetone com frutas secas e cristalizadas, sumo de limão e fava de baunilha: R$ 39. Insta: @belorustico. Tel:. 71 2132-7595.

2º - Priscilla Diniz

Panetone de frutas cristalizadas coberto com chocolate branco, frutas cristalizadas e glitter dourado. Pesa 450 e custa R$ 65. Insta: @priscilladiniz.Tel:. 71 3379-4252/50.

3º - Almacen Pepe

Panetone de frutas cristalizadas com massa de fabricação própria. Pesa 500g e custa R$ 65. Insta: @almacenpepe.Tel:. 71 3356 - 2486.

A MESA

Toda a decoração da mesa de Natal foi feita com ítens da Le Biscuit

O JÚRI

Lisiane Arouca

Chef e sócia dos restaurantes Ori e Origem (@lisianearouca)

Gustavo Candotta

Professor de gastronomia, formado em confeitaria pelo Bellouet Conseil/Paris (@gucandotta)

Victor Villarpando

Jornalista, editor do Bazar/Correio (@victorvillarpando)

Neldo Menezes

Leitor escolhido pelo Instagram do BAZAR (@neldoneto)

Tomás Mascarenhas

Leitor escolhido pelo Instagram do BAZAR (@porquemmetomas)

Lílian Brasileiro

Criadora do blog Só Vim Pela Sobremesa (@sopelasobremesa)

Larissa d’Eça

Criadora do As Melhores Coisas de Salvador(@asmelhorescoisasdesalvador)

Pedro Mascarenhas

Correspondente do blog Repórter Gourmet (@pedrormascarenhas e @reportergourmet)

Gabriela Martinez

Criadora do instablog Onde Comer Em Salvador (@ondecomeremsalvador)

Thaissa Brandão

Autora do instablog Comer e Beber em Salvador (@comerebeberemsalvador)

Nathália Araújo

Dona da Cozinha Fit e Fat (@nathaliaaraujofitefat)

*Com orientação do editor Victor Villarpando