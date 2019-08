Pantera Negra 2 ganha data de lançamento

A Disney anunciou a data de estreia do filme de herói Pantera Negra 2: 6 de maio de 2022. O anúncio foi feito neste sábado (24) pelo diretor do filme, Ryan Coogler, durante o evento D23 Expo, que aconteceu em Anaheim, nos Estados Unidos.

Apesar da novidade, Coogler não deu detalhes sobre a sequência do premiado filme que não fará parte da chamada Fase Quatro do universo cinematográfico da Marvel.

As datas da fase 4 foram anunciadas na San Diego Comic-Con, no mês passado, e isso coloca a estreia do filme de fato na Fase Cinco do UCM, já que a Thor: Love and Thunder encerra a Fase Quatro em novembro de 2021. Pantera Negra 2 é o primeiro título oficializado pela Marvel para depois de 2021.