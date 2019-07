Paolla Oliveira vai à delegacia denunciar vídeo pornográfico que viralizou

Um vídeo pornográfico atribuído à atriz Paolla Oliveira, que começou a circular no WhatsApp nesta terça-feira (20), virou caso de polícia. Segundo o jornal O Dia, que divulgou a distribuição da gravação, informou que a atriz irá à Delegacia de Crimes de Informática, na Zona Norte do Rio, para abrir um boletim de ocorrência por calúnia e difamação.

O advogado da atriz, Ricardo Brajterman, explicou ao O Dia que a mulher que aparece nas imagens se chama Verônica Radke, uma famosa atriz da indústria pornográfica, que no trecho do vídeo que circula ela acaba parecendo muito com a atriz de 'A Dona do Pedaço' devido ao ângulo da filmagem.

"A Paolla tem tatuagens pelo corpo, essa mulher, não. Como sabemos que não é a Paolla e que é uma prática difamando, vamos à delegacia abrir um procedimento criminal e estaremos notificando o 'X-Vídeos' para que retire imediatamente as imagens do ar. Paralelo a isso, vamos atrás do homem que narra o vídeo afirmando ser a Paolla nas imagens", disse ao jornal O Dia.

A defesa da atriz declarou também que a prática de apontarem famosas em vídeos pornográficos é muito comum.

"Se você for no 'X-Vídeos' e digitar Paolla Oliveira aparecem 30 vídeos. São trechos de alguns vídeos de atrizes que, nos ângulos recortados, acabam ficando parecidas com a Paolla", observou.

Mônica Iozzi e Cleo Pires foram outras atrizes que sofreram com a situação, após a divulgação dos supostos vídeos íntimos vazados.