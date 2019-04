Para todo mundo rir: Yuri Marçal e Ney Lima se apresentam em Salvador

Salvador recebe nos próximos meses shows de grandes nomes do humor nacional. Com tantas opções, todo tipo de humor deve ser contemplado. Desde as piadas mais políticas e ácidas, como as de Yuri Marçal, até aquelas que retratam a vida cotidiana com histórias peculiares como as de Ney Lima, Tirullipa e Whindersson Nunes. Os pequenos também terão riso garantido com a chega do novo espetáculo de Lucas Neto à cidade.

Longe de ser coincidênia, todos esses humoristas possuem redes sociais bombadas e utilizam este canal para se conectar com seus fãs. Há até aqueles que fizeram o caminho inverso e, dos palcos, migraram para a internet, como é o caso de Yuri Marçal.

O carioca, formado em direito, resolveu investir no humor há apenas três anos, depois de ganhar grande projeção ao ser um dos finalistas no Quem Chega Lá, quadro do Domingão do Faustão. Além disso, investiu em um curso de stand up, o que o levou a frequentar mais a cidade de São Paulo, reduto daquela modalidade de humor. Ali, passou a realizar apresentações em bares e teatros.

Então, para alcançar mais pessoas, apostou nas redes sociais. Marçal enxerga isso como um processo natural no mundo do stand up, onde as redes sociais servem como um grande outdoor para trabalhos como o dele.

“Eu acho que as redes sociais são muito usadas, por nós humoristas, como escada mesmo. Principalmente no stand up. A gente usa para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo e criem interesse em nos ver ao vivo”, avalia.

Ney Lima, baiano da cidade de Serrinha, fez o caminho inverso, tendo começado nas redes sociais e dali, passou para os palcos. Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram e Facebook, chegou ao teatro a partir da visibilidade que conquistou na internet. Para ele, a conquista vem da necessidade de estar mais próximo do público. “Sempre gostei de teatro, de estar no palco, e ter uma peça só é um sonho antigo. Então Aluciney é tudo que eu sempre sonhei porque tenho espaço e assim posso compartilhar momentos especiais com meus amigos, familiares e fãs”, revela.





Humor x Racismo

Abordando temas tão tensos como a sexualização da mulher negra, racismo, genocídio do povo negro e o polêmico “racismo reverso”, Yuri Marçal consegue garantir o riso a seus seguidores e aos que compactuam com a mesma ideologia que ele tem.

Para ele, seu humor é contemporâneo e é o retrato da mentalidade progressista atual. “Meu humor é sobre entender o momento que estamos vivendo e expor isso com piadas. Eu acho que o humor tem acompanhado esse pensamento mais progressista da sociedade”, defende.

Com inspiração em humoristas negros como Mussum, Grande Otelo e Hélio de la Peña, Yuri é mais um nome da geração de humoristas que se preocupa com o politicamente correto e entende que é hora de fazer piada com o opressor e não com o oprimido. Além disso, seu humor serve de militância contra o racismo. Marçal faz questão de ressaltar, em tom crítico, que o humor brasileiro foi criado com base em opressão às minorias.

O papel social do humorista foi reconhecido pelo Prêmio Sim à Igualdade Racial 2019, na categoria Representatividade Em Novos Formatos, junto a Tia Má e aos youtubers Ana Paula Xongani e AD Júnior.

Por deixar sua luta bem clara em seu repertório, seu público é bastante segmentado. Por isso, as polêmicas referente ao seu conteúdo são até poucas.

“Por incrível que pareça, meus vídeos rodam em umas bolhas muito específicas. é bem raro acontecer, mas às vezes rola o clássico ‘e se fosse ao contrário?’. Quando acontece, eu me divirto muito, porque é sempre alguma crítica fora da realidade, fora de contexto e acaba virando material para meu repertório também”, afirma.





Com dois dos três dias de apresentação em Salvador já esgotados, Yuri se apresenta na capital nos dias 3, 4 e 5 de maio, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos estão disponíveis para compra na bilheteria do teatro e no site Ingresso Rápido.





Aluciney

Se você aprecia um humor mais baseado nos perrengues diários da classe trabalhadora, Ney Lima e sua turma podem ser uma ótima pedida. Junto à sua mãe, carinhosamente apelidada de Babu, e seu amigo Nackson Silva, conhecido como Nack, eles invadem hoje o palco do Teatro ISBA, às 21h; com o espetáculo Aluciney.

“Aluciney vem de alucinado, porque eu sou assim: transtornado. E ‘Ney’ meu apelido”, explica.





A apresentação conta a história de Ney, desde seus tempos como empregado doméstico e passa pela temporada que viveu em Curitiba como recepcionista “aprontando todas com as amigas”, como ele diz. E chega até o momento em que ele volta à sua terra natal, Serrinha, e precisa retornar ao emprego de que havia pedido demissão.

Apesar da história de vida difícil e até de ter sido vítima de preconceito, Ney não se deixa abater. “Eu já fui vítima de preconceitos sim, mas eu passei por cima. Porque para me fazer sofrer, a pessoa tem que passar dez vezes pelo que eu passei e ser melhor do que eu em tudo”, diz.

Outra história que promete fazer rir é como ele ascende de empregado doméstico a influenciador digital, além dos frutos de seu trabalho que colhe até hoje. Como o maior deles, ele aponta a casa própria, o que possibilitou que ele deixasse o trabalho de empregado doméstico.





“Não era um simples trabalho, era o trabalho, meu amor. Eu me lascava toda. E com o Instagram, eu consegui parar de trabalhar e viver do que as redes sociais me rendem”, conta.





Essas e outras histórias estão no roteiro da peça, idealizado pelo humorista que ganha vida e linearidade sob a direção de Eliandro Ramos. Alguns detalhes, como o momento karaokê, em que ele convida a plateia para cantar com ele, foram ideia de seu amigo e companheiro de cena, Nack.

Ele que já postava vídeos na internet, ganhou destaque assim que os stories do instagram começaram a bombar. Foi aí que ele enxergou na novidade uma oportunidade para se sobressair frente a outros influenciadores.

“Quando eu comecei, o Carlinhos [Maia] já bombava e hoje ele é o rei dos stories. Também já existiam o Lucas Albert, Thayse Teixeira e Gessica Kayane, que hoje são meus amigos”, lembra.

Ele acha que seu sucesso está diretamente ligado à autenticidade que mostra em seus stories. “Eu acho que as pessoas gostam de mim porque eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sou exatamente o que tá nos stories e fora das câmeras é pior ainda”, brinca.





Vem aí...





Lucas Neto

Favorito entre a criançada, o youtuber chega a Salvador com seu mais novo espetáculo, Os Aventureiros. As apresentações acontecem nos dias 18 e 19 de maio, na Concha Acústica. Com um dos dias já esgotado, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do TCA e no site do Ingresso Rápido.

Confira valores:

Arquibancada – 1º lote: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Arquibancada – 2º lote: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Arquibancada – 3º lote: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Camarote: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)

Tirullipa

No dia 12 de julho é a vez do cearense invadir a sala principal do TCA com o espetáculo Se Você Não For, Só Você Não Vai. A montagem mistura piadas, músicas e suas famosas paródias. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, ou pelo site do Ingresso Rápido. Os valores dos ingressos estão a partir de R$ 40.





Whindersson Nunes

Apesar de ter cancelado boa parte de sua agenda, o show do humorista em Salvador está mantido. A apresentação está prevista para o dia 20 de julho, na Concha Acústica do TCA. O espetáculo será inédito e promete surpreender. Mais detalhes sobre o show não foram revelados.Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 50 (meia) para a pista; e entre R$ 200 e R$ 100 (meia) para o camarote.





*com orientação do editor Roberto Midlej