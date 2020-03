Parabéns, Salvador! Especial enaltece união, solidariedade e afeto em meio à guerra

Venha de cinco, toque aqui, pegue na minha e balance. Três vocativos com a vibração despojada do soteropolitano que significam a mesma coisa: aperte minha mão em sinal de união. Nunca fizemos miséria de amizades e, em tempos de isolamento social, não há cidade no mundo mais saudosa dessa proximidade que Salvador, a aniversariante desse domingo (29).

Em 471 anos, nada barrou o afeto e a alegria que há nela. Nem mesmo a guerra nos impediu de celebrar a vida. Em 1945, ano em que a folia de rua foi cancelada, os clubes não deixaram a peteca cair e promoveram, como diziam, uma “ofensiva contra a infelicidade”. Resiliência que chama?

O estraga-prazeres d’agora é um vírus escroto, altamente contagioso, mas que vai embora. Por ora, nos obrigou a adiar shows e encontros que teríamos para celebrar a cidade e nós mesmos. Há duas semanas nos enfurna em casa, embora não nos separe.

'Salvador Unida' é o tema dessa edição especial do aniversário da capital dos baianos que tem como objetivo mostrar as formas mais criativas, corajosas e solidárias de encarar o problema.

Vamos mostrar quem são os heróis de jaleco, que atuam no front contra o mal invisível, bem como os guerreiros da retaguarda que continuam nas ruas, e fazem com que serviços essenciais não parem.

Vai conhecer também pessoas que com pequenos gestos fazem a diferença, como o síndico que instalou pias para idosos lavarem as mãos ou a advogada que se tornou amiga da vizinha velhinha e, todo santo dia, liga para saber como vão as coisas. Empatia.

Amizades, aliás, que cresceram, mesmo sem apertos de mão: nos prédios de classe média, bate-papos com ex-desconhecidos na janela e parcerias musicais com um cover de Bell ou no refrão de ‘Faraó’; na periferia, um mantimento trocado, um dinheiro emprestado contra tempos bicudos.

E se é tempo de superação, é também momento de fé: vai conhecer gente que dá essa palavra de conforto. Faixa bônus: nós mesmos vamos levar a mensagem até você, dentro da programação especial na internet, ponte mais segura no isolamento.

Além de todo conteúdo produzido pela equipe do CORREIO (100% realizado de casa) ser gratuito, teremos lives no Instagram incluindo um culto ecumênico. E para animar a quarentena, shows de humor, performances de drags e musicais, como o que irá reunir Daniela Mercury e Margareth Menezes no nosso Instagram (@correio24horas) no níver.

São muitos os parceiros nessa empreitada – a exemplo do artista plástico Elano Passos, que compõe a identidade visual do especial, e o poeta Marcelo Caettano, com seu poema-manifesto –, e os leitores não nos deixam na mão, mais uma vez.

Participam de maneira fundamental, se envolvendo numa campanha virtual de doação de roupas, cedendo fotos (festival de selfies) para a edição especial e reforçando, no aniversário, os parabéns para Salvador, já marcado para as 18h desse domingo em dois prédios da Pituba e Pituaçu.

Pelo zap, mobiliza sua vizinhança também e depois manda o vídeo pra gente. Bate palmas aí, que a gente bate as mãos aqui, e vamos unidos vencer essa guerra.



*O Salvador Unida é uma iniciativa do Jornal CORREIO em parceria com o Sebrae, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio do Fecomércio, Sotero Ambiental, Acomac, Salvador Bahia Airport, Fieb, Hapvida, Ademi, Viltalmed, Intermarítima, Claro, Hapvida e Hospital da Bahia.