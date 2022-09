Paraná Pesquisas aponta vitória de ACM Neto no primeiro turno com 60,59% dos votos válidos

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) mantém a liderança nas pesquisas para as eleições de 2022 na Bahia. Em levantamento realizado pela Paraná Pesquisas e divulgado na manhã desta terça-feira (06) pelo Bahia Notícias, o ex-prefeito de Salvador acumula 60,59% dos votos válidos. Com esse percentual, Neto mantém a liderança com folga e venceria no primeiro turno.

A vantagem do ex-prefeito de Salvador para o segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), é de quase 40 pontos, levando em conta os votos válidos. O postulante petista aparece 23,39%, enquanto o terceiro colocado, João Roma (PL), acumula 13,30% das intenções de votos.

Foram entrevistadas 1540 eleitores, pessoalmente, de 72 municípios baianos com 16 anos ou mais. A pesquisa foi realizada entre 1º e 5 de setembro, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BA-09401/2022.