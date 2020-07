Parceria com Drogaria São Paulo distribui 10 mil máscaras

Quem comprar o CORREIO deste fim de semana ganhará uma máscara de pano reutilizável para reforçar a proteção contra o novo coronavírus. No total, serão distribuídas dez mil unidades nos pontos de venda do estado.

A produção das máscaras foi viabilizada através de uma parceria com a área de Convênios da Drogaria São Paulo. "Nós da Drogaria São Paulo, como empresa que presta serviço essencial à população e está presente há mais de 10 anos na praça baiana, estamos fortemente empenhados em contribuir com medidas para prevenção ao coronavírus", informou a Drogaria, em nota.

A iniciativa do Convênio Farmácia Drogaria São Paulo em parceria com o CORREIO vai disponibilizar máscaras reutilizáveis de tecido, confeccionadas em duas camadas, para que a informação e o cuidado neste momento de pandemia sejam importantes agentes para prevenção e combate ao vírus. "Cuide-se e use sempre a máscara de proteção. Afinal, cuidar de si é cuidar de todos", completa a nota.

Livia Santana, que é consultora de convênio do grupo, conta que a ação mira na prevenção dos leitores: “É uma forma de carinho, mas também de alerta sobre o momento. A máscara se tornou marca registrada na pandemia. Quando se fala de pandemia, não tem como não lembrar do uso de máscara. Tudo o que se fala está relacionado à proteção. Por isso, reforçamos a importância da ação em parceria com o CORREIO”, disse.

O Convênio Farmácia é um programa da Drogaria São Paulo que concede descontos na compra de medicamentos para mais de mil convênios diferentes. Para receber o desconto, basta informar o convênio no momento da compra e realizar um cadastro em uma das unidades. Há desconto para outros convênios, como Clube do Desconto do Servidor, Planserv, Amil, AAB-OAB, Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória, Continental, Vitalmed, Cassi, Riachuelo, além do CLUBE CORREIO, uma vantagem especial para assinantes do jornal Correio.

As máscaras, que têm duas camadas de proteção, seguem um modelo mais confortável que dispensa elásticos, dando lugar a uma corda para amarrar atrás da cabeça. A edição do jornal continuará sendo vendida dentro de um saco que mantém a proteção do produto, além de um outro plástico que embala a máscara, dando mais segurança ao leitor. O valor do exemplar segue o mesmo: R$ 1,75.

Segundo Mara Salmeron, gerente de mercado-leitor do CORREIO, a ação preza pelo bem-estar dos leitores, que seguem acompanhando a cobertura do jornal na pandemia do novo coronavírus e todas as outras notícias. “A ideia é sempre continuar pensando no nosso leitor. Esse é o principal objetivo. Além de levar todas as informações, incluímos algo que é extremamente útil nesse momento, tanto para quem sai para o essencial quanto para quem trabalha”, avaliou.

Além de agradar os leitores que estão acostumados a comprar o jornal diariamente, se torna um atrativo para novos clientes, que vão até as bancas comprar o jornal do fim de semana, recheado de reportagens originais e muito serviço.