Parceria de startup com projeto da Ufba promove cursos sobre audiovisual

Ao longo dos anos de 2020 e 2021, o Narrativas – Programa de Formação Audiovisual da Bahia promete fornecer diversos cursos e oficinas para formação de roteiristas, gestores e produtores audiovisuais. O projeto é realizado pela startup Benditas Projetos Criativos, em parceria com o Estação do Drama, atividade de extensão da Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

E alguns desses cursos já têm data confirmada. No dia 18 de março, a roteirista e diretora Anna Muylaert vai ministrar a aula gratuita Dramaturgia Audiovisual: Escrevendo para a Tela. O dramaturgo, roteirista e diretor Elísio Lopes Jr. também estará presente na aula, fazendo a intermediação entre Muylaert e o público.

Um dia antes, no dia 17 de março, inicia-se o workshop Estratégias para a Criação de Diálogos, comandado pelo escritor, dramaturgo e roteirista Ricardo Hofstetter. O workshop será realizado das 18h às 22h, também no dia 18 de março, no valor de R$ 110.

Já a partir do dia 19 de março, até 26 de março de 2020, será realizado o curso Fundamentos da Dramaturgia Seriada, ministrado pelo dramaturgo de teatro e roteirista de audiovisual, Gildon Oliveira. O curso visa apresentar e discutir aspectos da elaboração de roteiro para audiovisual no mercado atual. O valor é de R$ 325.

Para Tatti Carvalho, coordenadora geral e produtora executiva do projeto, com a Lei da TV Paga de 2011, que estimula a exibição de conteúdos brasileiros no horário nobre dos canais pagos, aumentou-se a quantidade de conteúdo audiovisual produzido no país. “Essa nova realidade provocou um aumento na demanda por profissionais qualificados”, explica.

Todos os cursos ofertados e informações sobre inscrição e pagamentos podem ser encontrados no link: http://www.benditas.art.br/narrativas/