Parecia a Alemanha: Bahia faz 7x1 no Campinense e avança na Copa do Brasil

O que pareceu por um instante ser uma noite de sustos terminou com goleada de lavar a alma para o Bahia nesta terça-feira (9). O Esquadrão saiu atrás no placar, mas bateu o Campinense por 7x1, no estádio Amigão, em Campina Grande, e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil.

O time paraibano abriu o placar com Cadu antes de Rossi, três vezes, Juninho Capixaba, duas, Gilberto e o zagueiro Júnior Gaúcho, contra, anotarem os gols da virada e goleada tricolor.

Além da vaga, o Bahia embolsou uma cota de R$ 1,35 milhão pela classificação. Na próxima fase, vai enfrentar o vencedor de Jaraguá-GO x Manaus, que se enfrentam no dia 18.

NOITE DE ROSSI

Apostando na qualidade técnica, Dado montou o Bahia com apenas um volante. Patrick teve a companhia de Daniel e Rodriguinho no meio-campo. Pouco ameaçado, o time controlava o jogo, mas pecava no último terço do campo. Aí veio o susto. Aos 17 minutos, a defesa cochilou e Cadu aproveitou a bola desviada para bater forte e abrir o placar para o time paraibano.

O gol deu uma acordada no Bahia. Um minuto depois Gabriel Novaes recebeu passe açucarado, mas o goleiro Rubens Júnior salvou. O tricolor continuou pressionando e deu certo.

Aos 23 minutos, Daniel deu um bom lançamento para Rossi. Livre, o atacante matou no peito e mandou uma bonita "puxeta", de costas para o gol, e empatou.

A equipe pegou embalo e conseguiu a virada três minutos depois. Em jogada individual, Gabriel Novaes passou pela marcação e bateu cruzado. Rossi acompanhou a jogada e escorou para as redes: o segundo dele e do Bahia no jogo.

O Campinense sentiu o momento do Bahia. Gilberto foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O próprio centroavante foi para a cobrança, bateu no meio e o goleiro defendeu com o pé. Perdeu a chance de deixar o Esquadrão em situação mais confortável, mas não fez falta alguma.

O Bahia passou ainda por uma situação incomum. Douglas pegou com as mãos a bola recuada por Daniel, e o árbitro marcou o tiro livre indireto dentro da área. A cobrança do Campinense bateu na barreira.

No agitado primeiro tempo, ainda deu tempo do Bahia marcar o terceiro. Aos 44 minutos, Gilberto chutou mascado, o zagueiro Kemerson tentou cortar e mandou contra o patrimônio.

VIROU PASSEIO

O Bahia voltou para o segundo tempo com a mesma empolgação que terminou a primeira etapa. Com apenas três minutos, encaixou rápido contra-ataque e Gilberto tirou do goleiro para deixar Rossi em condições de anotar o terceiro dele e o quarto do tricolor.

Com a classificação nas mãos, Dado Cavalcanti aproveitou para dar minutos de jogo a alguns atletas. Ele colocou Juninho Capixaba na vaga de Matheus Bahia, e o lateral reserva entrou em campo com estrela. Aos 13 minutos, Rossi cruzou, Capixaba chegou batendo de primeira e conseguiu encobrir o goleiro Rubens Júnior: Bahia 5x1.

Após o quinto gol o time tirou o pé do acelarador e passou a administrar o resultado. O Campinense até tentou assustar em chutas de fora da área que Douglas defendeu. Quando o Esquadrão apertou, fez mais um gol.

Aos 36 minutos, Juninho Capixaba passou pela marcação e, dentro da área, cruzou para Gilberto. No segundo pau, o atacante bateu para o gol quase vazio e anotou o sexto.

A partida parecia liquidada, mas ainda deu tempo para Juninho Capixaba, aos 45, chutar de perna direita, fazer 7x1 para o Esquadrão e fechar o massacre na Paraíba.

FICHA TÉCNICA

CAMPINENSE | Rubens Júnior, Állefe, Kemerson (Michel Bennech), Júnior Gaúcho e Jackinha; Gabriel Pereira, Rafinha, Sérgio (Dudu) e Cadu (Bruno Freitas); Marcelinho (Daniel) e Ruan Carlos (Matheus Régis) Técnico Ederson Araújo

BAHIA | Douglas, Nino Paraíba (João Pedro), Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; (Juninho Capixaba) Patrick, Daniel (Edson) e Rodriguinho (Alesson); Rossi (Thiago), Gilberto e Gabriel Novaes Técnico Dado Cavalcanti

Estádio | Amigão, em Campina Grande (PB)

Gols | Cadu, aos 17, Rossi, aos 23 e aos 26, e Kemerson, contra, aos 44 minutos do 1º tempo; Rossi, aos 3, Juninho Capixaba, aos 13 e aos 43, e Gilberto, aos 36 do 2º tempo

Cartão amarelo | Júnior Gaúcho; Matheus Bahia

Árbitragem | Dyorgines José Padovani, auxiliado por Fabiano da Silva e Vanderson Zanotti (trio do Espírito Santo)