Parte de falésia desaba na praia de Pipa, no RN, e deixa 3 mortos

(Foto: Acervo Pessoal/Reprodução)

Parte de uma falésia desabou na tarde desta terça-feira (17) na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, deixando três pessoas mortas. Segundo a Polícia Militar, não há outras pessoas soterradas no local.

Segundo o G1 RN, um homem, uma mulher e uma criança morreram no acidente. Todos eram de uma mesma família - o gerente de recepção de hotel Hugo Pereira, 32 anos, de Jundiaí (SP), a mulher Stella Souza e o filho do casal. Hugo morava há alguns anos em Pipa, onde trabalhava no hotel Sunbay. De folga, ele levou a família para curtir o dia na praia.

"Eu estava em casa quando me avisaram que a falésia tinha caído. Quando os médicos chegaram, eles já estavam mortos", contou João Marinho, primo de Stella. "Eu sou nascido e criado aqui e sempre aconteceu isso, mas cada vez mais o mar está destruindo a falésia. A gente vê os turistas aproveitando a sombra das falésias e pede pra eles saírem porque a gente sabe do risco", contou.

(Foto: Reprodução)

A praia de Pipa é um dos pontos turísticos mais famosos do Rio Grande do Norte e fica a cerca de 100 km da capital Natal.

Falésia é uma formação litorânea causada por processos de erosão. As condições climáticas e as oscilações do nível do mar têm influência na formação desses paredões íngremes de rocha.

Outro acidente

Em setembro desse ano, um acidente envolvendo turistas aconteceu nas falésias de Pipa. Um casal de João Pessoa caiu do trecho conhecido como Chapadão quando estavam um quadriciclo. Os dois foram resgatados conscientes. O rapaz teve ferimentos nos ombros, pernas e braços. A mulher foi encaminhada para hospital em Natal com suspeita de ter fraturado o fêmur. Ela estava grávida de um mês.