Parte de talude de mina da Vale se desprende em Barão de Cocais

Parte de uma das paredes da Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, se desprendeu nesta sexta-feira (31). A Vale informou que a Barragem Sul Superior, a 1,5 km da mina, não foi afetada.

Em nota, a mineradora explicou o desprendimento do talude norte. "A Vale informa que identificou ao longo da madrugada desta sexta-feira, 31/5, o desprendimento de fragmentos do talude norte da cava da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG). Esses blocos se acomodaram no fundo da cava. As primeiras avaliações indicam que o material está deslizando de forma gradual, o que até o momento corrobora as estimativas de que o desprendimento do talude deverá ocorrer sem maiores consequências", diz a nota da mineradora

Na semana passada, a cidade havia parado com a notícia de que uma auditoria contratada pela Vale apontava que a parede de contenção da mina, o talude, romperia até domingo, 26, podendo causar a queda da barragem. Mas o prazo passou. Os sucessivos alertas sobre a estrutura, que não se confirmaram,provocaram efeito colateral: o aumento de descrentes.