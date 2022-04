Passageira morre após ser baleada em assalto a ônibus na Bonocô

Uma mulher de 41 anos morreu depois de ser baleada em um assalto a ônibus na Avenida Bonocô, na noite do sábado (16). O caso é investigado pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

Segundo informações coletadas pela Polícia Civil no local do crime, além do que foi repassado pela Polícia Militar, um ladrão entrou no ônibus no ponto da Estação Rodoviária, anunciando o assalto pouco depois.

Enquanto ele saqueava os passageiros, disparou uma vez, atingindo Fernanda Verusca Leite Santana. Não há detalhes sobre como aconteceu o disparo e se ele mirou especificamente Fernanda. O crime aconteceu por volta das 20h.

Policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) que faziam rondas perto da Arena Fonte Nova foram chamados pelos passageiros do ônibus, que contaram que havia uma mulher baleada. Os PMs a socorreram para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde Fernanda morreu em decorrência dos ferimentos.

As imagens das câmeras de segurança vão ajudar a identificar o suspeito, diz a polícia, mas até agora ele não foi preso.