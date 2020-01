Passagem de ônibus sobe para R$ 4,15 em Feira de Santana; reajuste de 9,7%

Os valores da passagem de ônibus coletivo em Feira de Santana, no Centro Norte baiano, estão com novos valores a partir desta segunda-feira (13), após o reajuste de 9,7% realizado pela Prefeitura local.

Agora, a passagem com cartão eletrônico custa R$ 3,78 (antes era R$ 3,60) e em dinheiro R$ 4,15 – o valor anterior era de R$ 3,78. Os novos valores foram publicados no Diário Oficial de sábado (11).

Ao justificar o aumento, a Prefeitura declarou que há “necessidade da atualização do custo tarifário a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato [com as prestadoras de serviço do setor], em virtude da variação da inflação acumulada entre os meses de novembro de 2018 a novembro de 2019, INPC (IBGE) de 2,55%”.

“Assim como a variação do custo anual do óleo diesel praticado pelos distribuidores no período de dez/2018 a dez/2019, em Feira de Santana (Fonte ANP- Agência Nacional de Petróleo) de R$ 3,004 para R$ 3,311) de 10,22% e a variação anual referente ao reajuste salarial definido em convenção coletiva de trabalho 2019/2020 de 5,1%, que resultaram em um índice paramétrico de 5,156% e custo tarifário de R$ 3,785 (três reais e setenta e oito centavos e cinco milésimos de real)”, informa a publicação.

Nos distritos de Jaíba, Maria Quitéria, Matinha, Ipuaçu e Humildes, a tarifa adotada é mesma da sede do município. Sofrem variações os distritos de Bonfim de Feira, Jaguara e Tiquaruçu, sendo R$ 4,65 o novo valor da tarifa.

Na aquisição de passe estudantil, as tarifas estabelecidas sofrerão redução de 50% e terá o valor de R$ 1,89. O passe estudantil para os distritos de Bonfim de Feira, Jaguara e Tiquaruçu será de R$ 2,30.

De acordo com a Prefeitura, a meia passagem aos domingos e feriados, com fundamento no Decreto nº 10.348/2017, será cobrada apenas para usuários que optarem pelo pagamento via utilização do cartão social do Sistema de Bilhetagem.

Os vales transportes em uso terão validade de 30 dias a contar da data de vigência da nova tarifa, informa a Prefeitura. A partir do 31º dia da vigência do decreto, os créditos tarifários serão convertidos em reais e transformados em novos créditos tarifários de acordo com os novos valores de tarifa.