Passarela desaba na Marginal Tietê, em São Paulo, e atinge veículos

Uma passarela desabou no início da noite desta quinta-feira (14) na Marginal Tietê, em São Paulo, deixando pelo menos uma pessoa ferida, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A vítima ficou levemente ferida, apenas com escoriações.

Segundo o G1, o incidente ocorreu no sentido Rodovia Castello Branco, entre a Ponte do Piqueri e uma das alças de acesso à Rodovia Anhanguera.

Segundo informações iniciais, a passarela de serviço caiu sobre três veículos: dois ônibus de viagem e um caminhão.

A estrutura, usada por funcionários de uma construtora, faz parte de uma obra para a construção do viaduto. Pouco antes das 19h30, alguns carros conseguiam passar por baixo da estrutura.

Todas as faixas da Marginal no sentido Castello foram interditadas. O trânsito para a saída do feriado já estava muito complicado e piorou com o acidente.