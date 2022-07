Pastor da Assembleia de Deus é condenado a 10 anos de prisão por abusar de sobrinha

Um pastor evangélico, de 56 anos, foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão. De acordo com informações do portal 'Campo Grande News', o religioso também terá de indenizar a vítima em R$ 5 mil.

O líder religioso é acusado de ter abusado sexualmente da sobrinha de 12 anos. Conforme a denúncia, entre os meses de abril e maio de 2017, em Camapuã, a 141 km de Campo Grande (MS), o acusado, que é irmão adotivo da mãe da vítima, saiu com a menina, o sobrinho, irmão da garota, para ir a um comércio.

Na ocasião, ele pediu para que o menino fizesse as compras, enquanto no carro, passou a mão na região genital e várias partes do corpo da sobrinha. Em seguida, ele a convenceu de não contar o ocorrido pois ninguém acreditaria nela.

Ainda de acordo com o relatado na ação penal, que tramita na 2ª Vara de Camapuã, o réu era pastor da Assembleia de Deus Missões. Na época, ele tinha ido passar um tempo na casa da irmã adotiva para prestar serviços à igreja na cidade.

Vítima manteve caso em segredo

A adolescente manteve segredo, mas de acordo com a acusação, passou a ter atitudes suicidas, até que o médico que a atendia suspeitou de algo e acionou o Conselho Tutelar. Só com 15 anos é que a menina relatou o ocorrido a uma assistente social.

A condenação do homem é do dia 29 de junho e, apesar da pena ter de ser cumprida em regime fechado, ele poderá recorrer em liberdade. Os nomes foram omitidos porque o processo tramita em segredo de justiça e a vítima tem direito de ter sua identidade preservada.