Patroa de babá que pulou de prédio no Imbuí terá que usar tornozeleira eletrônica

A empresária Melina Esteves França será obrigada a usar tornozeleira eletrônica, por determinação é da Justiça Federal. A mulher é acusada de agredir e manter a babá Raiana Ribeiro, de 25 anos, em cárcere privado. Em agosto deste ano, a funcionária chegou a se jogar do 3º andar do prédio onde a patroa mora, no bairro do Imbuí, para fugir das agressões.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), a polícia solicitou um pedido de prisão preventiva para Melina, que foi negado pelo fato dela ser mãe de crianças pequenas. Diante do cenário, o órgão solicitou o monitoramento eletrônico como forma de medida cautelar.

Além do uso da tornozeleira, Melina terá outras restrições impostas pelo MPF, como não ter nenhum contato com a vítima ou testemunhas do processo no qual é acusada, especialmente suas ex-funcionárias, que também relataram terem sido vítimas de agressão.

Melina também perderá o direito de deixar a cidade sem autorização judicial e será obrigada a ficar em casa das 20h às 5h do dia seguinte, além de fins de semana e feriados.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o equipamento deve ser instalado ainda hoje, no Fórum Criminal de Sussuarana.