Patrulha Canina - O Filme mostra vilão como prefeito da Cidade da Aventura

Criada em 2013, a animação canadense Patrulha Canina conquistou as crianças na televisão. Agora, é a vez do cãozinho Ryder e seus amigos chegarem aos cinemas. Quando o maior rival da Patrulha, Humdinger, vira prefeito da vizinha Cidade da Aventura e começa a criar confusão, os heróis caninos correm para encarar o desafio.

Enquanto um dos animais precisa encarar seu passado na metrópole barulhenta, o grupo encontra ajuda na figura de uma nova aliada, a conhecida Dachshund Liberty. Munidos de novos equipamentos e traquitanas, a Patrulha Canina luta para salvar os cidadãos da Cidade da Aventura.

No Brasil, algumas personalidades famosas foram convidadas para dar voz aos personagens: os comediantes Lucas Veloso e Ceará/Wellington Muniz e a cantora Aline Wirley, ex-Rouge. Aline considera sua personagem, Liberty, “uma alma incrível que é bagunceira e muito divertida. Antes de tudo, ela é a grande admiradora da Patrulha Canina. Quando finalmente tem a chance de conhecê-los, quer fazer parte do time, eeja o que for que eles estejam aprontando”.

“Liberty traz uma energia muito forte para o time, constrói laços facilmente com todos os filhotes Acho que os fãs vão se divertir muito e se juntar à aventura incrível dos filhotes”, acrescenta Aline. Se Aline é a voz de uma mocinha, Lucas e Wellington dão a identidade a dois vilões: Butch e Ruben, capangas de Humdinger, um político malvado.

Lucas, Ceará e Aline, os dubladores

“Ruben e Butch são lacaios de quinta categoria”, define o ator Lucas Veloso que dá voz a Butch. "Ruben é vaidoso, atrapalhado e tenta sempre se dar bem”. O trio de dubladores brasileiros já tinha alguma experiência. Aline havia emprestado a voz a Moxy, em Ugly Dolls. Ceará deu seu timbre a Thorp, em Pé Pequeno.

E Lucas Veloso foi Gus em O Parque dos Sonhos. Lucas diz que esta sua segunda experiência com dublagem foi uma 'escola': "A gente nunca tá pronto, estamos sempre evoluindo. Trabalhar com Wendell Bezerra [que coordenou a dublagem] é uma faculdade". "Nós somos atores metidos a dubladores, porque tem uma gente que tá aí dublando há muito tempo. Wendel Bezerra é um dos maiores dubladores do país. Esse filme é a evolução da TV para o cinema", diz Aline.





