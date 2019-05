Paula Fernandes rebate críticos de 'Juntos e Shallow Now': 'Um tributo'

O trecho "Juntos e Shallow Now", cantado por Paula Fernandes e Luan Santana, virou alvo de críticas e memes nas redes sociais. Parte das reclamações veio da falta de sentido do verso, que, em tradução literal, significa "juntos e raso agora" Mas os comentários negativos não abalaram os cantores.



"Foi um pedaço que optamos por manter. E é um tributo. Eu queria acompanhar a linha melódica que ela fez. Se eu fosse cantar em português, este 'now' seria 'agora'. O brasileiro canta isso intuitivamente... ninguém cantaria 'shallow agora'", disse Paula Fernandes em entrevista ao G1. "Se não gostou, não entre no meu perfil", completou.



A sertaneja destacou também que muitas pessoas não entendem inglês e que música é difundida pelo sentimento que passa, e não, necessariamente, pelo conteúdo. "Ela pode emocionar de várias formas. Muitas vezes, quando você traduz, vê que a letra não tem nada a ver. Mas a música é mais que isso. É como o cheiro, uma coisa mais profunda, que remete a lembranças e sensações", explicou.



Paula Fernandes afirmou ainda que cantou como fã de Lady Gaga, e a adaptação de Shallow não foi feita para ser comparada com a original. No último domingo, 19, ela disse que já riu muito dos memes e das brincadeiras. Veja abaixo: