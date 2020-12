Paulo Coelho doa quase R$ 2 milhões para as Obras Sociais Irmã Dulce

A fundação comandada por Paulo Coelho anunciou a doação de R$ 1.976.935,36 para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em Salvador. Com a caridade, ganhou o Selo Empresa Irmã da entidade, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade: "Quem sabe não estimula pessoas a fazerem doações?", afirmou Coelho ao colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.

De acordo com informações obtidas pelo site Alô Alô Bahia, Paulo Coelho contibui assiduamente para as Obras Sociais Irmã Dulce. Em 2019, durante uma entrevista ao programa Conversa com Bial, ele revelou como conheceu o Anjo Bom da Bahia.

"Tive o privilégio de conhecer Irmã Dulce, na minha juventude, quando eu fugi de casa e fui parar na Bahia. Cheguei na Bahia sem 1 centavo. Eu devia ter uns 18 anos e, enfim, estava totalmente perdido, não sabia como continuar(...) e aí alguém me indicou essa santa. Eu fui até lá e me lembro, como se fosse hoje, de várias pessoas na porta pedindo alguma coisa e, entre elas, eu. Eu entrei e ela me disse: ' Olha, meu filho, a única coisa que eu posso fazer é te dar dinheiro pra voltar pra casa, conseguir uma passagem'. E, efetivamente, voltei de tarde, naquele dia, e ela me deu a passagem pra voltar pra casa", disse Coelho na oportunidade.



Sobre as Obras Sociais Irmã Dulce

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) nasceram no dia 26 de maio de 1959, tendo como sua fundadora a Santa Dulce dos Pobres. Atualmente, a entidade filantrópica abriga um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com cerca de 2,2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano, na Bahia, a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), idosos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas e crianças e adolescentes em situação de risco social. Além de ter 954 leitos hospitalares, 3 mil funcionários e 787 crianças e adolescentes acolhidos no Centro Educacional.