Pedreiro fica soterrado após escavar buraco em Cajazeiras V

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM) informou que uma pessoa ficou soterrada na tarde desta segunda-feira (4), no bairro de Cajazeiras V, após escavar um buraco, que terminou cedendo e desabou. A corporação informou que já está no local para realizar o resgate da vítima. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também já se deslocou para o bairro.

De acordo com o superintendente da Codesal, Sosthenes Macêdo, a situação não tem relação com as chuvas que caíram na cidade. “Não teve chuva para isso hoje. Aqui o caso foi construção irregular mesmo, escavação para construção e durante a escavação aconteceu a ruptura", contou ao CORREIO.

Às 17h, uma vítima já estava sendo retirada. Ainda não se sabe o estado de saúde dela. Segundo a Secretaria Municipal de de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), que se encontra na ocorrência, trata-se de um pedreiro. Os bombeiros informaram ainda que outra pessoa que participava da construção chegou a ser soterrada, mas foi socorrida por moradores da região.

Quatro famílias evacuam casas

Prestando assistência às famílias residentes na área, a Sempre acrescentou que quatro famílias foram notificadas para evacuarem suas casas, que terão que ser demolidas. As famílias já foram cadastradas junto à secretaria e receberão auxílio moradia no valor de R$ 300, cestas básicas, colchões e kits de higiene pessoal. Técnicos d secretaria seguem no local do incidente para tirar dúvidas, auxiliar e orientar os moradores sobre medidas a serem adotadas.

Ocorrências na capital

O boletim da Defesa Civil informou que a cidade teve 131 solicitações de atendimento até às 17h desta segunda-feira. Desse total, quatro foram desabamentos parciais de imóvel. Houve ainda 41 ameaças de desabamento, 34 deslizamentos de terra, 23 ameaças de deslizamento, nove avaliações de imóvel alagado, seis alagamentos de imóvel, seis infiltrações, cinco árvores ameaçando cair, dois desabamentos de muro e uma árvore caída.

O órgão integra a categoria de serviços fundamentais e tem atendido a população durante a Operação Chuva em Salvador, que acontece a partir de março. Em casos de emergência, o cidadão pode ligar e solicitar os serviços da Codesal através do telefone 199.

Esta notícia está em atualização. Volte para mais informações em breve.